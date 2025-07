El Suprem ratifica la condemna contra Josep Ibarz per contractar a dit

El Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de nou anys d’inhabilitació per a l’exalcalde d’Almacelles, Josep Ibarz, per un delicte continuat de prevaricació administrativa, posant punt final a un llarg procés judicial iniciat fa gairebé una dècada. La resolució desestima l’últim recurs presentat per la defensa i referma la sentència dictada per l’Audiència de Lleida, que alhora ja havia confirmat el veredicte emès pel jutjat Penal número 1 de Lleida.

Els fets condemnen Ibarz per haver influït de manera il·lícita en la contractació de nou persones a l’Ajuntament sense seguir el procediment legal de convocatòria pública entre els anys 2005 i 2015. Malgrat que l’exalcalde ha afirmat a aquest diari que “respecta la decisió però no la comparteix”, la sentència l’identifica com a màxim responsable d’un sistema de contractació “opac”, en què ell mateix signava contractes i decrets d’urgència.

El cas va esclatar a finals del 2016 arran d’una querella presentada per la Fiscalia, després de la denúncia formalitzada per Laia Martí, regidora d’Almacelles Lliure (ICV), l’any anterior. Els Mossos d’Esquadra van escorcollar la casa de la vila i la investigació es va centrar en la contractació a dit d’un total de 37 treballadors. Durant el judici, celebrat el maig del 2021, Ibarz va sostenir que les contractacions eren aprovades per la junta de govern i comptaven amb el vistiplau de tècnics i secretaris, tot i que els tribunals han conclòs que ell era qui controlava de facto el procediment.

Després de la primera sentència condemnatòria, dictada l’octubre de 2021, Ibarz va renunciar a l’alcaldia, posant fi a una trajectòria política de gairebé dues dècades al capdavant del consistori, amb cinc mandats consecutius com a alcalde per CiU, tres dels quals amb majoria absoluta. A més, havia estat també membre de la Diputació de Lleida i del Consell Comarcal del Segrià.

Amb la resolució del Suprem, la via judicial queda exhaurida i la inhabilitació de nou anys per ocupar càrrec públic esdevé ferma.