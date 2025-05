La diputada Montse Mínguez, perseguida per Madrid per un agitador ultra

La diputada lleidatana Montse Mínguez va viure una situació incòmoda dilluns passat a Madrid quan, a la seva arribada a l'hotel després de passar per la seu del PSOE a Ferraz, va ser abordada pel conegut activista Bertrand Ndongo, conegut per ser afí als moviments d'ultradreta. Segons testimonis presencials, Ndongo la va seguir durant uns deu minuts mentre l'interrogava insistentment amb preguntes fora de context, en una actitud que Mínguez va qualificar d’intimidatòria.

Tot i que la diputada li va demanar reiteradament que cessés la seva actitud, Ndongo va continuar amb les preguntes fins que dos ciutadans que passaven per la zona van intervenir per posar fi a la situació. Aquest incident s’afegeix a altres episodis similars protagonitzats per Ndongo, que acumula milers de seguidors a les xarxes socials i que és conegut per la seva confrontació amb figures de l’esquerra i l’independentisme.