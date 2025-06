La diputada Montse Mínguez s’incorpora a la nova secretaria d’organització del PSOE

La diputada lleidatana al Congrés, Montse Mínguez, ha estat designada com a membre de la nova secretaria d’organització coral del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), una estructura col·legiada impulsada pel president del Govern espanyol i líder de la formació, Pedro Sánchez, després de la sortida de Santos Cerdán.

Aquesta fórmula, que aposta per una direcció compartida en lloc de centralitzada, estarà integrada per figures destacades del partit com Cristina Narbona, presidenta del PSOE; Ana María Fuentes, gerent de l’organització; i Borja Cabezón, diputat al Congrés. Amb aquest moviment, Sánchez pretén reforçar la cohesió interna del partit i reequilibrar les estructures de poder orgànic, especialment després del desgast provocat per la crisi entorn de Cerdán i les tensions derivades de l’estratègia territorial del partit.

Mínguez, economista de formació i amb una dilatada trajectòria tant a l’àmbit local com estatal —va ser primera tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Lleida i responsable de Finances en l’executiva de Salvador Illa al PSC—, assumeix aquest nou repte com a part d’un nucli dirigent que haurà de pilotar la transició cap a una nova etapa en l’organització interna dels socialistes espanyols.