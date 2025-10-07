La Paeria redueix la taxa variable d’escombraries i congela els principals impostos per al 2026

El govern de la Paeria ha anunciat una modificació en la pujada de la tarifa de la recollida d’escombraries per al 2026 amb l’objectiu d’alleugerir l’increment previst l’any passat. Els nous càlculs faran que els rebuts domiciliats augmentin entre un 7% i un 11% menys del que s’havia planificat inicialment, gràcies a canvis en l’estructura de la taxa per adaptar-la a la normativa europea que obliga a cobrir el cost total del servei de recollida, transport i tractament de residus.
Segons la tinent d’alcalde Carme Valls, el nou model introdueix una reducció de la part variable per habitatge i ajusta el còmput dels metres quadrats. Així, per als pisos de fins a 110 m², la tarifa fixa serà de 83,28 euros i la variable de 36,84; per als d’entre 110 i 170 m², de 58,03; per als de fins a 350 m², de 79,23; i per als de més de 350 m², de 114,56 euros.
A l’Horta de Lleida, el rebut global baixarà dels 90,45 als 86,62 euros gràcies a una reducció de la part variable, i les tarifes del sistema porta a porta també es beneficiaran d’una rebaixa similar.
Pel que fa a la resta de tributs, la Paeria proposa congelar tots els impostos municipals —incloent-hi l’IBI, l’IAE, la plusvàlua i l’impost de construccions—, així com aplicar una rebaixa del 2,5% en l’impost de vehicles de tracció mecànica. L’IBI es mantindrà sense increments per segon any consecutiu, després de la reducció del 2% aplicada el 2024, i s’equipararan les bonificacions de famílies nombroses i monoparentals, mentre que la bonificació per habitatges destinats al lloguer social augmentarà del 90% al 95%.
També es mantindran sense canvis les tarifes educatives, socials i de zona blava. A més, els veïns de l’Horta amb vehicles domiciliats a Lleida podran obtenir targeta de resident per aparcar a la zona blava quan es desplacin al nucli urbà.