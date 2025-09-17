L’Ajuntament de Mollerussa encalla amb un crèdit de dos milions i fa un toc d’atenció al servei de neteja

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha tornat a denunciar els bloquejos interns que pateix el consistori per manca d’informes d’intervenció. El Ple ordinari de dimecres hauria d’incloure l’aprovació d’un crèdit de 2 milions d’euros per a millores de la via pública, però a hores d’ara encara no s’ha emès l’informe preceptiu. Solsona confia que arribi a temps, però ha avisat que, si no és així, es podria incórrer en un incompliment de providència d’alcaldia.
L’alcalde ha remarcat que la competència de dirigir l’Ajuntament correspon a l’equip de govern, tot i que la situació actual no ho reflecteix. Per això, s’ha iniciat un procés per modificar la guia de la funció interventora i evitar que actuï com un “manual executiu” que paralitza la gestió municipal. Segons Solsona, no hi ha cap motiu perquè l’operació de crèdit no sigui informada, ja que està prevista al pressupost i avalada per Política Financera de la Generalitat. Un altre punt pendent d’informe és el conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per cedir la gestió de quatre pisos de titularitat pública, que tampoc té garantida la seva aprovació.
Prova pilot amb la neteja del centre
En paral·lel, el govern municipal ha fet un “toc d’atenció” a l’empresa de neteja viària per deficiències en el servei. El tinent d’alcalde Joel Bastons ha anunciat que aquesta setmana es farà una prova per millorar la neteja de les places del centre, especialment de les rajoles que s’embruten amb facilitat.Solsona ha recordat que, des de la reforma del centre urbà, les rajoles han generat problemes constants: no només s’embruten ràpidament, sinó que comencen a trencar-se en alguns punts.