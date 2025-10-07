L'Ajuntament de Mollerussa es reunirà amb la Generalitat per desbloquejar el col·lapse

L'Ajuntament de Mollerussa es reunirà aquest divendres amb la Direcció General d'Administració Local (DGAL) i el secretari de Governs Locals per abordar la situació de "col·lapse i bloqueig intern" que viu el consistori pel "vet" permanent de l'òrgan interventor, segons va exposar l'alcalde Marc Solsona la setmana passada. Solsona ha indicat que a la reunió presentaran diverses actuacions que consideren que la Generalitat pot fer per reconduir la situació i preveuen que la DGAL també hi exposi les seves propostes. L'alcalde no rebutja un procés de mediació tot i que considera que el problema no es redueix a un conflicte entre personal, sinó a l'omissió de funcions per part de l'òrgan interventor.
A la reunió de divendres amb el consistori mollerussenc hi participaran el secretari general d'Administració Local, Francesc Belver, i el secretari de Governs Locals i Relació amb Aran, Xavier Amor.
L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha explicat que la DGAL està "estudiant jurídicament" com solucionar la situació que viu el consistori i ha afegit que els hi ha demanat "un punt de creativitat" per veure "quins recursos té la Generalitat per intervenir en la dinàmica diària de l'Ajuntament".
Solsona ha indicat que estan "oberts a qualsevol classe de mesura" que pugui plantejar la DGAL, inclosa la mediació, tot i que considera que aquest cas concret no es deu a un "problema de mediació". "No pot ser que afecti 16.300 persones i a més de 150 treballadors i es pugui a reduir a un conflicte entre dues persones", ha afirmat. De fet, creu que cal fer un "diagnòstic" sobre per què els procediments no s'informen en el temps i forma prevists i posar-hi solució.
Solsona també ha expressat que la petició a la DGAL d'intervenir el consistori en cap cas suposa la paralització del funcionament del dia a dia de l'ajuntament, sinó al contrari. "El missatge és que cal treballar més que mai", ha afirmat Solsona.