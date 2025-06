Larrosa exhibeix un sondeig demolidor per a ERC: «Segueixin així i els avançarà VOX»

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha encès els ànims d'ERC aquest dimarts el ple de l’estat de la ciutat. Durant el seu discurs, el batlle socialista ha mostrat part d'una enquesta electoral que, segons ha dit, situa Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en una clara davallada, amb una forquilla d’entre dos i tres regidors si ara se celebressin eleccions municipals. Actualment en tenen cinc.

El Paer en cap no ha desaprofitat l’ocasió per fer sang política: “Segueixin així que els acabaran passant els de Vox. És una mala notícia”, ha afirmat amb to irònic. Aquesta referència, que confronta ERC amb el partit d’extrema dreta, ha estat interpretada com un dard directe per reforçar el discurs socialista davant l’electorat local.

No és la primera vegada que Larrosa fa públics sondejos desfavorables per als republicans. Ja el passat mes de gener, l’alcalde va vaticinar una forta reculada d’ERC a les urnes, tot i que llavors no va mostrar dades concretes. Aquesta estratègia de confrontació reiterada deixa entreveure una voluntat de desgastar l’adversari polític a través de la utilització de la demoscòpia com a arma retòrica.