Polèmica a Gimenells pels comentaris xenòfobs de l’alcalde en el programa de festes

Les festes de Sant Isidre al municipi de Gimenells i el Pla de la Font han quedat marcades per la polèmica després que l’alcalde, Dante Pérez, hagi inclòs un escrit amb comentaris fortament xenòfobs al programa oficial de celebració. El contingut ha generat una onada d’indignació entre veïns, entitats socials i formacions polítiques.

En el text de salutació institucional, Pérez —que governa com a independent— fa una controvertida reflexió sobre el paper dels colons agraris a la història del municipi, distingint entre els que considera “bons” i “dolents”. Els primers, segons ell, són espanyols “naturals, nacionals, autòctons”, als quals qualifica de “bons” i creu que cal “reivindicar i honrar sempre”.

Tanmateix, el to esdevé obertament hostil quan es refereix al segon grup, a qui anomena “colons aliens, invasors, parasítics, alienígenes, fills d’una gossa sarnosa”. L’alcalde afirma que a aquests “només se’ls pot combatre i expulsar, sempre i de tot arreu, per pura supervivència”, i remarca que “la diferenciació entre uns i altres és fàcil, senzilla i per a tota la família”.

L’escrit ha desfermat una allau de crítiques per l’ús de terminologia deshumanitzadora i per promoure l’exclusió en un acte institucional destinat a unir la comunitat. Diversos partits i organitzacions socials han exigit explicacions i responsabilitats immediates.

Tot i la polèmica, l’alcalde no ha rectificat ni s’ha pronunciat per disculpar-se. La situació ha generat inquietud a la població i ha tornat a posar en el punt de mira el discurs de l’odi dins de les institucions públiques.