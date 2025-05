Absolt de violar una jove amb discapacitat a la canalització del Segre, a Lleida

Un jove ha estat exonerat per l’Audiència de Lleida després de ser processat per una presumpta agressió sexual comesa sota un pont a la canalització del riu Segre, l’any 2022. El tribunal ha conclòs que les evidències aportades durant la vista no són concloents per dictar una condemna i, per tant, s’ha optat per absoldre l’acusat acollint-se al principi jurídic que dicta que, davant el dubte, es prioritza la versió que afavoreix l’investigat.

Els fets es remunten al 26 de novembre de 2022. Segons la versió de la denunciant, es van trobar de manera inesperada i el noi, a qui coneixia d’un centre educatiu residencial, l’hauria forçat a desplaçar-se a una zona apartada per agredir-la sexualment. L’acusat, en canvi, va defensar durant tot el procés que la trobada va ser consensuada i que no hi va haver cap tipus de violència o coacció.

Durant el judici, que es va celebrar al març, totes dues parts van reconèixer que havien mantingut relacions de forma esporàdica en el passat. Els Mossos d’Esquadra van intervenir després que la noia relatés els fets a una patrulla, i es va activar el protocol d’atenció a víctimes d’agressió sexual.

Els informes pericials van posar de manifest que la jove es troba en una situació de gran vulnerabilitat emocional i cognitiva. Una de les professionals que l’ha tractada va detallar que presenta dificultats per identificar els límits del consentiment i per gestionar els seus impulsos. Malgrat això, el tribunal va assenyalar que la manca de proves objectives impedia emetre una sentència condemnatòria, tot destacant que no es posa en dubte la sinceritat de la víctima, però que el context i les declaracions no permeten descartar totalment una relació voluntària.