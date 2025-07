El Govern preveu ajudes pels afectats de l’incendi de Torrefeta i Florejacs

El Govern de la Generalitat ultima un conjunt d’ajudes per a les zones afectades per l’incendi que va devastar més de 5.000 hectàrees als municipis de Torrefeta i Florejacs i va causar la mort de dues persones. La mesura ha estat confirmada per fonts de l’executiu català després de la trobada d’aquest dilluns entre el president Salvador Illa i diversos alcaldes de la Segarra, la Noguera i l’Urgell. Els batlles han celebrat l’anunci i han aprofitat la reunió per traslladar diverses propostes encaminades a millorar la prevenció d’incendis i la gestió del paisatge rural.

Els representants municipals, acompanyats pels presidents dels consells comarcals i el de la Diputació de Lleida, han destacat la importància que les ajudes públiques arribin ràpidament i cobreixin els danys no contemplats per les assegurances. Ramon Augé, president del Consell Comarcal de la Segarra, ha explicat que, tot i que part del paquet d’ajudes podria aprovar-se en el pròxim Consell Executiu, les corresponents al Departament d’Agricultura encara estan en fase d’elaboració. La valoració dels danys a conreus i infraestructures, com camins i sistemes de reg, continua en marxa, fet que en dificulta una quantificació definitiva.

Els alcaldes han posat sobre la taula la necessitat d’un canvi estructural en la gestió del territori, tot reivindicant el model de mosaic agroforestal com a eina per evitar incendis de gran magnitud. Aquest sistema, que combina espais agrícoles amb zones forestals gestionades, permet una millor accessibilitat i actua com a barrera natural davant el foc. “Hem de recuperar el que feien els nostres avis, però amb les eines d’avui”, ha resumit Augé.

Entre les peticions destacades hi ha la flexibilització de certes normatives que limiten actuacions dels pagesos, com la recuperació de camps en desús o l’obertura de camins per a nova maquinària. També s’ha proposat elaborar una cartografia detallada del territori que inclogui informació clau per als serveis d’emergència: presència de masies, explotacions ramaderes, punts d’aigua, etc.

L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernández, ha assegurat que el Govern ha mostrat una actitud receptiva i que els alcaldes s’han sentit escoltats. Ha remarcat que les propostes no són noves, sinó que ja s’han treballat anteriorment amb la delegació del Govern i la Diputació.

Una altra de les demandes ha estat millorar la coordinació entre els cossos d’emergències, els agents rurals i la població local. Fernández ha defensat que els actors del territori tinguin un paper actiu des del primer moment, aprofitant el coneixement del terreny i els recursos disponibles.

A la reunió també hi han assistit la consellera d’Interior, Núria Parlón; el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig; la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor.