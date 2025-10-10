Agenda del cap de setmana a Lleida: 11 i 12 d'octubre

Espectacle “Folk As Queer”, una trobada entre tradició i dissidència
L’espectacle “Folk As Queer”, a càrrec del col·lectiu L’Esbord, arriba per sacsejar el concepte de dansa tradicional catalana amb una proposta atrevida i emocional. Es tracta d’un viatge físic i sensorial que combina música, cant i moviment per explorar com la tradició pot dialogar amb la identitat dissident i el present més contemporani.
L’obra parteix del folklore català per reinterpretar-lo des d’una mirada diversa, transformadora i crítica. A l’escenari, els cossos tradicionals i dissidents ballen plegats en un espai on el llenguatge escènic s’omple d’emoció, llibertat i simbolisme. “Folk As Queer” és, doncs, una reflexió viva sobre com la cultura popular pot reinventar-se sense perdre les seves arrels, tot obrint-se a noves maneres de sentir i expressar-se.
Amb una durada de 50 minuts i recomanat per a majors de 12 anys, aquest espectacle promet emocionar i fer pensar el públic, oferint una experiència que celebra la diversitat i la força de la dansa com a eina de transformació social.
Lo Memefest 2025 celebra 20 anys de “The Office”
La setena edició de Lo Memefest, el Festival d’Humor de Ponent, arriba aquest octubre amb una programació variada que combina espectacles, exposicions, debats i projeccions. Enguany, el certamen ret homenatge a la sèrie “The Office”, que celebra el seu vintè aniversari i és considerada una de les comèdies més influents del segle XXI.
El festival començarà el divendres 3 d’octubre amb el xou en construcció “Necessita millorar” de Josep Català i continuarà amb una setmana plena d’activitats: exposicions com “Caricaturistes de professió”, debats sobre humor i caricatura, propostes d’improvisació teatral com “Improssible 2.0” i actuacions d’humoristes com Modgi o Àlex Vila. Un dels plats forts serà la projecció especial dels tres millors capítols de “The Office” als Cinemes Majèstic, una cita imprescindible per als amants del bon humor.
Com és habitual, el festival també inclourà espais de trobada com el Vermut-debat sobre humor i literatura i la festa final La Memefesta, que tancarà el certamen amb música, monòlegs i bon ambient al Mercat Municipal. Lo Memefest s’ha consolidat com una de les cites més singulars de l’humor a les Terres de Ponent, una combinació d’entreteniment i reflexió crítica sobre el poder transformador del riure.
L’Anticolonial al Bar Centro: música, memòria i reivindicació
El Bar Centro de Maldà torna a acollir una nova edició de L’Anticolonial al Centro, una jornada festiva i reivindicativa que recorda els efectes de la colonització i reivindica la dignitat dels pobles originaris d’Amèrica, coneguda com Abya Ayla. L’acte, que se celebra coincidint amb la data simbòlica de l’11 d’octubre, vol desmuntar el relat del “descobriment” per recordar que aquell dia va marcar l’inici d’un dels genocidis més greus de la història.
Aquesta edició, a més, posa el focus també en la situació actual de Palestina, fent un paral·lelisme entre les opressions del passat i les vulneracions de drets que encara avui pateixen molts pobles. L’Anticolonial combina reflexió i festa amb la lectura d’un manifest, un dinar amb plats típics de la cuina llatinoamericana i el concert de Leo “El Alquimista”, cantant de Che Sudaka, que posarà el toc musical i reivindicatiu a la jornada.
L’entrada és lliure però amb aforament limitat, i cal fer reserva prèvia. L’objectiu de l’esdeveniment és compartir la ràbia, la memòria i l’esperança a través de la música, la gastronomia i la cultura popular, en una trobada que uneix consciència i alegria per defensar un món més just i solidari.
Albatàrrec viu una Festa Major plena de música, tradició i diversió
Albatàrrec es prepara per celebrar la seva Festa Major amb un programa d’activitats pensat per a tots els públics i edats. Els actes començaran el diumenge 5 d’octubre amb el tradicional sorteig de llotges al Casal Cultural i continuaran amb quatre jornades plenes de música, gastronomia, esport i espectacles.
El dijous 9, el sopar del jovent al parc del riu donarà el tret de sortida a la festa, seguit del concert de Punts Suspensius. L’endemà, divendres, serà un dels dies més intensos amb activitats des de primera hora: esmorzar popular, tir al plat, espectacle itinerant i el concert i ball de l’Orquestra Nueva Etapa. A la nit, els amants de la música gaudiran de Los 80 Principales, Band the Cool i Dj Yeno en una autèntica nit de versions.
El dissabte 11 arribarà una de les jornades més populars amb el Dia de les Cassoles, inflables per als petits i el dinar de colles amenitzat per la Xaranga Bsumeta. A la nit, el gran concert amb Els Catarres, La Revolta Batucada, Banda Neon i Dj K-zu promet omplir el parc del riu d’energia i bon ambient.
La festa clourà el diumenge 12 amb la missa i processó en honor a la Mare de Déu del Pilar, l’espectacle infantil Mr. Stromboli, el concert i ball de La Principal de la Bisbal i un espectacular castell de focs a càrrec dels Diables del Grup Recerca. Una Festa Major que combina tradició, cultura i diversió per viure intensament Albatàrrec.
Sant Miquel de les Lletres torna amb més de 40 activitats
La setmana literària Sant Miquel de les Lletres arriba a la seva tercera edició consolidant-se com una de les cites culturals més destacades del territori. Organitzada per la Fundació Privada Horitzons 2050, la iniciativa oferirà més de quaranta activitats al llarg d’una setmana plena de llibres, llengua i creativitat, amb la voluntat d’acostar la literatura catalana a totes les edats i públics.
El programa inclourà presentacions de llibres, recitals poètics, contacontes, clubs de lectura, tallers d’escriptura i trobades amb autors i autores. També hi haurà activitats familiars i propostes que combinen la literatura amb altres disciplines com la música, el teatre o les arts visuals.
L’objectiu del festival és fomentar l’amor per la lectura i reivindicar la llengua catalana com a eina de creació i expressió cultural. Amb la participació de creadors locals i convidats d’arreu del país, Sant Miquel de les Lletres vol convertir la ciutat en un gran espai de trobada literària, on la paraula esdevingui protagonista absoluta.