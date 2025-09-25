Àngel Garcia guanya el Premi Miravisions amb un reportatge sobre la dana al País Valencià

El fotoperiodista Àngel Garcia ha guanyat, per segon any consecutiu, el primer Premi Miravisions de Fotoperiodisme en la categoria professional amb Crònica des del fang, publicat a Associated Press, Bloomberg i Vilaweb. El treball documenta les greus inundacions provocades per la dana als primers dies de novembre de 2024 al País Valencià i mostra escenes de resistència i solidaritat veïnal.
En la mateixa categoria, Albert Garcia ha obtingut el segon premi amb Dana, una tragèdia sense alertes (El País), centrat en els efectes de les pluges torrencials i l’actuació dels serveis d’emergència. El tercer guardó ha estat per Germán Caballero amb No sou benvinguts (Levante-EMV), que recull la reacció veïnal a la visita del rei Felip VI i del president valencià, Carlos Mazón, a Paiporta cinc dies després de la tempesta.
El jurat ha concedit dos accèssits professionals: a Marc Asensio per La nostra fi, la vostra fam (El Salto Diario), sobre les protestes pageses de febrer de 2024, i a Ricard Novella per Rehabilitació domiciliària: pèrdua d’autonomia i soledat (Nació Digital), un retrat de la soledat de pacients a l’Hospitalet de Llobregat. Marc Sanyé ha rebut una menció especial per Impacte dana (El 9 Nou).
En la categoria d’estudiants, el primer premi ha estat per Maria Limeres, de l’IEFC, amb Capità Fantàstic, que explica la vida d’en Quico, un home que viu sol i al marge de la societat de consum en una barraca de cala Estreta. El segon premi se l’ha endut Tomàs González, també de l’IEFC, amb Postals des del fang, i el tercer Nàdia Arboix, de Blanquerna, amb ScorpioAngel. Hi ha hagut mencions especials per a David Arumí (Ponche) i Jaume Prohens (Un dia amb Plàcid Garcia-Planas).
El jurat d’aquesta cinquena edició, organitzada per La Mira, ha estat format per noms destacats com Jordi Borràs, Emilio Morenatti, Montserrat Armengou, Tino Soriano, Teresa Ferré i Sandra Balsells. Els premis professionals estan dotats amb 2.500 euros el primer guardó, 1.200 el segon i 800 el tercer. En estudiants, el primer premi inclou 1.000 euros en val i 1.500 en metàl·lic; el segon, 600 i 600; i el tercer, 400 i 400.
Els guardons s’entregaran aquest dissabte 27 de setembre, a les 19 h, al Mas Miravall de Juneda, en el marc de la sisena edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme. Des d’aquest divendres 26 de setembre i fins a l’11 de gener de 2026, el Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) acollirà l’exposició de les fotografies premiades, juntament amb una mostra del Premi Miravisions d’Honor 2025, Ricard Garcia Vilanova, i una exposició de festes de cultura popular catalana de Jordi Borràs.