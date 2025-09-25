Àngel Garcia guanya el Premi Miravisions amb un reportatge sobre la dana al País Valencià

25 de setembre de 2025

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 10:10

El fotoperiodista Àngel Garcia ha guanyat, per segon any consecutiu, el primer Premi Miravisions de Fotoperiodisme en la categoria professional amb Crònica des del fang, publicat a Associated Press, Bloomberg i Vilaweb. El treball documenta les greus inundacions provocades per la dana als primers dies de novembre de 2024 al País Valencià i mostra escenes de resistència i solidaritat veïnal.

En la mateixa categoria, Albert Garcia ha obtingut el segon premi amb Dana, una tragèdia sense alertes (El País), centrat en els efectes de les pluges torrencials i l’actuació dels serveis d’emergència. El tercer guardó ha estat per Germán Caballero amb No sou benvinguts (Levante-EMV), que recull la reacció veïnal a la visita del rei Felip VI i del president valencià, Carlos Mazón, a Paiporta cinc dies després de la tempesta.

El jurat ha concedit dos accèssits professionals: a Marc Asensio per La nostra fi, la vostra fam (El Salto Diario), sobre les protestes pageses de febrer de 2024, i a Ricard Novella per Rehabilitació domiciliària: pèrdua d’autonomia i soledat (Nació Digital), un retrat de la soledat de pacients a l’Hospitalet de Llobregat. Marc Sanyé ha rebut una menció especial per Impacte dana (El 9 Nou).

En la categoria d’estudiants, el primer premi ha estat per Maria Limeres, de l’IEFC, amb Capità Fantàstic, que explica la vida d’en Quico, un home que viu sol i al marge de la societat de consum en una barraca de cala Estreta. El segon premi se l’ha endut Tomàs González, també de l’IEFC, amb Postals des del fang, i el tercer Nàdia Arboix, de Blanquerna, amb ScorpioAngel. Hi ha hagut mencions especials per a David Arumí (Ponche) i Jaume Prohens (Un dia amb Plàcid Garcia-Planas).

El jurat d’aquesta cinquena edició, organitzada per La Mira, ha estat format per noms destacats com Jordi Borràs, Emilio Morenatti, Montserrat Armengou, Tino Soriano, Teresa Ferré i Sandra Balsells. Els premis professionals estan dotats amb 2.500 euros el primer guardó, 1.200 el segon i 800 el tercer. En estudiants, el primer premi inclou 1.000 euros en val i 1.500 en metàl·lic; el segon, 600 i 600; i el tercer, 400 i 400.

Els guardons s’entregaran aquest dissabte 27 de setembre, a les 19 h, al Mas Miravall de Juneda, en el marc de la sisena edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme. Des d’aquest divendres 26 de setembre i fins a l’11 de gener de 2026, el Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) acollirà l’exposició de les fotografies premiades, juntament amb una mostra del Premi Miravisions d’Honor 2025, Ricard Garcia Vilanova, i una exposició de festes de cultura popular catalana de Jordi Borràs.

