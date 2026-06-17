Arxivades les causes penals contra la residència Fiella de Tremp pel brot mortal de Covid

L'Audiència de Lleida ha avalat l'arxivament de la investigació penal oberta arran de la gestió de la pandèmia a la residència Fundació Fiella - Sant Hospital de Tremp. El tribunal ha rebutjat el recurs presentat per una part de les famílies afectades i ha confirmat la decisió judicial que descartava indicis de delicte contra els drets dels treballadors.\r\n\r\nSegons ha avançat Pallars Digital, també ha quedat definitivament tancada la causa oberta per presumptes homicidis imprudents vinculats a la mort de residents durant el brot de Covid-19 que va afectar el centre entre finals del 2020 i principis del 2021.\r\n\r\nLa Fiscalia de Lleida havia impulsat accions judicials contra la residència per possibles delictes d'homicidi imprudent, tracte degradant i vulneració de les normes de seguretat laboral. La investigació es va iniciar després d'un dels episodis més greus viscuts en residències catalanes durant la pandèmia, que va causar la mort de 64 dels 142 usuaris del centre i el contagi de 42 dels seus 65 treballadors.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa pandèmia de la Covid va provocar 22 milions de morts, tres vegades més dels notificats, segons l'OMS\r\n\r\n\r\nLa resolució de l'Audiència, dictada per la Secció Primera el 8 de juny de 2026, ratifica la interlocutòria emesa pel Jutjat d'Instrucció de Tremp l'abril de 2025. Aquella decisió ja havia decretat el sobreseïment de les actuacions contra l'antiga directora de la residència, la responsable higienicosanitària i tres integrants del Patronat de la Fundació Fiella.\r\n\r\nAmb aquesta decisió judicial, les dues principals vies penals derivades del brot mortal de coronavirus al geriàtric de Tremp queden definitivament tancades.\r\n