Balaguer intenta de nou recuperar el Centre Històric: necessita 12 milions

Balaguer es proposa donar una nova empenta al seu nucli històric, l’àrea amb més fragilitats socials i econòmiques de la ciutat. L’Ajuntament ultima un pla per optar a la nova convocatòria del Pla de Barris del Govern català, amb l’objectiu d’obtenir prop de 12 milions d’euros que permetin recuperar edificis, millorar espais públics i enfortir el teixit veïnal.
L’alcaldessa, Lorena González, explica que un equip tècnic municipal i entitats locals han treballat en una diagnosi participativa que assenyala com a prioritats la rehabilitació d’habitatges, la reparació de carrers, l’ampliació de zones verdes, la il·luminació i la creació de més aparcaments. “Necessitem que el barri torni a bategar, que la gent el senti seu i hi faci vida”, subratlla.
Tot i que la proposta municipal ascendeix als 20 milions d’euros, el màxim que pot cobrir la subvenció és d’uns 12,5 milions. Per això el consistori demana al Govern i al comissariat de la Llei de Barris línies de suport addicionals. L’arquitecta Itziar González, especialista en recuperació de centres antics, hi assessora la Paeria.
Veïns que volen més que façanes
L’Associació del Veïnat del Centre Històric celebra la iniciativa, però reclama que la transformació no sigui només de pedra i ciment. “El problema és que moltes cases estan buides i degradades. Un barri sense gent no funciona, encara que tingui comerços o serveis”, recorda la presidenta, Teresa Estany. L’entitat aposta per intervencions que respectin l’essència del nucli antic, actuacions d’eficiència energètica i la creació d’espais de convivència com refugis climàtics, ateneus i una sala de representacions a l’antic cinema Condal.
Un Pla de Barris amb mirada ampla
La Generalitat ha anunciat que destinarà 1.000 milions d’euros al Pla de Barris en cinc anys, amb cinc convocatòries de 200 milions anuals i un cofinançament que oscil·larà entre el 50% i el 75% del cost, segons la mida del municipi. Balaguer, amb uns 17.000 habitants, podria rebre fins al 70% de finançament.
Amb aquest suport, la ciutat aspira a cosir el seu cor antic i convertir-lo en un espai viu, habitable i orgullós de la seva història.