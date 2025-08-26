Biogàs a Alcarràs: solució verda o focus de pudors?

El Grup Vall Companys, a través de l’empresa Agrolérida SL, vol aixecar a Alcarràs una planta de biogàs que gestionarà 100.000 metres cúbics de purins l’any. La companyia defensa que la instal·lació contribuirà a reduir el nitrogen al subsol d’un municipi declarat vulnerable i, alhora, alleugerirà la gestió dels subproductes per als ramaders locals.
Davant les crítiques veïnals sorgides a Torres de Sanui, Vall Companys respon que es tracta d’una planta “cinc cops més petita que moltes de les que s’estan projectant a Catalunya i a Espanya”. Segons les xifres de la firma, el 55% dels purins hi arribarà canalitzat des d’explotacions d’Alcarràs i el 45% restant provindrà de granges properes del mateix municipi.
L’empresa assegura, a més, que l’acord amb l’Ajuntament preveu una planta “d’última generació i sense males olors”. A banda dels purins, hi arribaran també rebutjos d’escorxadors i cadàvers d’animals, que passaran primer per un tractament d’hidròlisi a les granges i es transportaran en contenidors estancs per evitar contactes amb l’aire. El biogàs obtingut s’injectarà directament a la xarxa, convertint-se, segons la firma, en un “recurs verd”.
Mentrestant, el rebuig social es comença a organitzar. L’Associació de Veïns del Camí de la Mariola ha convocat demà una reunió a les Escoles de Torres de Sanui (19.30 h) per expressar la seva oposició a la planta, que consideren una amenaça per la salut i una font inevitable de males olors.