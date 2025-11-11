Confisquen més de 1.600 peces de roba i articles de marca falsificats a Balaguer

La Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Balaguer, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, han confiscat 1.679 articles falsificats al mercadet que es munta al passeig de l'Estació de la capital de la Noguera amb motiu de la festa major del Sant Crist, del 6 al 10 de novembre. Segons informa l'institut armat, el preu de venda de les peces de roba i articles de marca intervinguts supera els 623.000 euros. Els agents han investigat penalment quatre persones per un suposat delicte contra la propietat industrial i han traslladat el cas al jutjat de guàrdia de Balaguer. En concret, durant les actuacions es van confiscar 608 bosses, carteres i motxilles; 232 parells de sabatilles, i 839 peces de roba.
Cal recordar que, a l'estiu, la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil de Lleida ja va desarticular una organització criminal considerada un dels principals subministradors de productes falsificats als manters de la Costa Daurada i, també, a altres punts de l'Estat, Europa i altres continents.
Durant l'operatiu "Kermel" es va arrestar el presumpte líder de l'organització i es va investigar una segona persona per delictes contra la propietat industrial i usurpació de l'estat civil, ja que feien servir identitats falses per dificultar l'acció policial. Els escorcolls es van saldar amb la intervenció de 31.122 articles, amb un valor de 5,2 MEUR.
La Guàrdia Civil subratlla que la falsificació i venda d'aquests productes és delictiva i suposa un important greuge per a la hisenda pública, atès que els beneficis obtinguts no estan sotmesos a cap mena de control fiscal. Alhora, afegeix el cos, això suposa un perjudici per a les empreses que pateixen competència deslleial i contribueix a destruir llocs de feina.