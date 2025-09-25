Continua la recerca del boletaire desaparegut al Pallars Jussà

La tensió és màxima a l’Alt Urgell i al Pallars Jussà, on un boletaire continua desaparegut des de dimarts a la zona de Bóixols, a Abella de la Conca. Els Bombers de la Generalitat han treballat sense descans durant tota la nit i la matinada, mobilitzant una quarantena d’efectius per rastrejar unes 80 hectàrees de bosc en un operatiu contrarellotge per trobar-lo amb vida.\r\n\r\nQuan encara no s’havia resolt aquest primer cas, un segon avís de desaparició va encendre totes les alarmes: cap a les 22.25 hores de dimecres es va notificar que un altre boletaire havia desaparegut a Gombrèn (Ripollès). Allà també s’ha desplegat un ampli dispositiu amb una quarantena d’efectius, bombers de la regió d’emergències de Girona i l’equip especialitzat de drons.\r\n\r\nEls serveis d’emergència insisteixen que la recerca es manté intensa a totes dues zones, amb especial atenció al cas del boletaire del Pallars, que ja fa més de dos dies que no dóna senyals de vida.\r\n