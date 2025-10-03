Detinguts amb 640 porros a punt de vendre en una falsa associació cannàbica de Cervera

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat a Cervera una suposada associació cannàbica que en realitat funcionava com a tapadora d’un negoci de tràfic de droga a plena avinguda Catalunya. El local, obert des de desembre de 2023, venia marihuana i haixix a preu de mercat, fins i tot a persones que no eren sòcies, i permetia que la droga es consumís a l’exterior.
Dimecres a la tarda, els agents van entrar a l’associació i hi van trobar un autèntic magatzem de venda directa: 505 bossetes de marihuana, 119 bossetes d’haixix, una peça gran de resina, 1,1 quilos de cabdells i fins a 640 porros ja enrotllats. A més, el suposat registre de socis era tan fictici que de les tretze persones identificades només dues constaven com a membres.
En el moment de l’entrada hi havia set persones al local, dos responsables i cinc compradors. Els investigadors van precintar l’espai i detenir els dos homes que regentaven l’associació, de 21 i 55 anys, tots dos amb antecedents. També es van confiscar 873 euros en efectiu procedents de la venda.
Els arrestats han passat aquest divendres a disposició del Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Cervera.