El castell que parla al passat de l’Aran

Les ha estrenat el recorregut “Castèth de Les, Passejada pera Istòria d’Aran”, un itinerari que convida a redescobrir el llegat medieval de la vall.
La ruta, formada per nou punts patrimonials amb panells, imatges i codis QR, ofereix una experiència autoguiada on història i tecnologia caminen plegades. Entre els espais més destacats hi ha el Castell de Pijoert, símbol del passat defensiu aranès.
La inauguració ha comptat amb la participació de la síndica d’Aran, Maria Vergés, i l’alcalde de Les, Andreu Corté. El Conselh Generau impulsa aquest projecte dins del Pla de Sostenibilitat Turística, amb l’objectiu de donar visibilitat al patrimoni local i reforçar un model de turisme cultural i equilibrat arreu del territori.
Per a l’alcalde de Les i conseller del Conselh Generau d’Aran, Andreu Cortés: “Aquest és un pas més endavant en el compromís amb la preservació i la divulgació del nostre patrimoni històric, que encaixa perfectament amb el nostre poble, i que juntament amb el Castell de Pijoert i el nostre patrimoni immaterial, com és el haro, amplia les nostres propostes culturals i històriques per als nostres visitants”.
Per a la síndica d’Aran, Maria Vergés: “Aquestes iniciatives ens permeten posar en valor un llegat que de vegades passa desapercebut, però que és d’una riquesa impressionant i que cal preservar. És una aposta més, juntament amb Vilamòs i Bossòst, que ofereix als visitants una proposta integral i sostenible”.