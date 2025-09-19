El foc de Torrefeta, el més gran de l’estiu

La campanya forestal del 2025 s’ha tancat amb un balanç preocupant: 2.168 incendis de vegetació, 1.333 més que l’any passat, cosa que suposa un augment del 62,6 %. D’aquests, 338 han estat de caràcter forestal i han cremat un total de 8.615 hectàrees —4.020 de massa forestal i 4.596 de terrenys no forestals—. Tres persones han mort en els focs de Coscó i Paüls.
El sinistre més devastador ha estat el de Torrefeta i Florejacs, que al juliol va calcinar 5.056 hectàrees i va generar un espectacular pirocúmul de 14 quilòmetres d’altura, amb un avanç de les flames a 24 km/h. El segon gran incendi de l’estiu ha estat el de Paüls, amb 2.391 hectàrees afectades. Junts concentren el 86 % de la superfície cremada. A aquests episodis s’hi afegeix un tercer moment crític el 21 i 22 de juny, amb 98 focs simultanis arreu de Catalunya.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va alertar d’un “nou paradigma de risc” agreujat pel canvi climàtic, que provoca incendis més ràpids i difícils de preveure. En la mateixa línia, l’inspector dels Bombers Francesc Boya va subratllar la necessitat de millorar els models de predicció i les eines de detecció de pirocúmuls.
Les investigacions dels Agents Rurals indiquen que un 14 % dels incendis han estat causats per llamps, mentre que el 86 % restant s’atribueix a l’activitat humana: negligències (26 %), accidents (26 %), intencionalitat (16 %) i altres causes (18 %). Durant la campanya, s’ha activat el nivell 4 del Pla Alfa en set ocasions i s’ha restringit l’accés a nou espais naturals per perill extrem.