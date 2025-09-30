El Gitano de Balaguer, protagonista d’un documental que s’estrenarà al festival In-Edit

El Festival de Cinema In-Edit acollirà el proper 31 d’octubre de 2025 (19.00 h, Cinemes Aribau) l’estrena d'"El carro pel pedregar", un documental que retrata la vida i l’univers del cantautor Joan Porta i Salse (Balaguer, 1966), conegut artísticament com El Gitano de Balaguer.
Figura mítica de la música d’autor, Porta és molt més que un músic: un esperit lliure i indomable que ha convertit la seva vida en un relat de supervivència, dolor i tendresa. Autodidacta, va començar a tocar la guitarra amb només dotze anys i, des d’aleshores, no ha deixat mai d’escriure i cantar des de la perifèria, amb una autenticitat que l’ha fet inclassificable.
Els seus discos —"Problemes de nas" (1998), "La màquina de ensofatar" (2001) o "Diumenge de grams" (2011)— l’han consolidat com una veu incòmoda però imprescindible de la cançó catalana i castellana. Les seves lletres, marcades per experiències extremes, aborden sense embuts temes com les drogues, l’amor, la crítica social i l’espiritualitat de carrer. Amb una trajectòria vital sovint trasbalsada per excessos i brots psicòtics, "El Gitano de Balaguer" ha esdevingut un símbol de resistència cultural i personal.
El documental, dirigit pel balaguerí David Fernández, també va més enllà de la seva carrera artística i explora la dimensió més íntima i vulnerable del personatge. Porta parla amb franquesa de la seva salut mental —l’esquizofrènia, els brots psicòtics i els diversos ingressos hospitalaris— i reflexiona sobre com tot plegat ha transformat la seva manera d’afrontar l’existència. “És terrible la realitat que et crea la imaginació, és una tortura mental que no es pot descriure en paraules, només ho sap el que ho ha viscut”, confessa el cantautor en un dels moments més colpidors de la cinta.
Dirigit amb una mirada sincera i sense filtres, "El carro pel pedregar" combina duresa, humor i sensibilitat narrativa per mostrar un retrat humà que no deixarà indiferent. Després de l’estrena a Barcelona, el film iniciarà una gira de projeccions per diverses ciutats de Ponent, entre les quals destaquen Lleida, Tàrrega, Mollerussa, Rosselló i Balaguer.