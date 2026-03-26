El Pirineu preveu fregar el ple per Setmana Santa amb una temporada d'esquí "històrica"

Les terres de Lleida i el Pirineu encaren una Setmana Santa amb perspectives immillorables. Segons les dades del Patronat de Turisme de la Diputació, s’espera que l’ocupació mitjana superi el 80% durant els dies festius, amb pics que podrien arribar al 90% en sectors com el turisme rural i els bungalous.
L’esquí serà el gran protagonista d’aquestes vacances. Les 11 estacions lleidatanes mantenen condicions excepcionals, amb gruixos que arriben als 3 metres de neu. S'espera que més de 90.000 esquiadors passin per les pistes entre aquest divendres i el Dilluns de Pasqua.
Juli Alegre, director del Patronat de Turisme, ha qualificat la temporada com a "històrica". Tot i que les xifres definitives dependran del tancament de cada complex, les previsions apunten que se superaran els 1,4 milions de forfets venuts en el conjunt de la demarcació.
Baqueira Beret: L'estació aranesa confia a superar novament el milió d'esquiadors. El seu director, Xavier Ubeira, destaca que malgrat alguns temporals de cap de setmana, la neu acumulada garanteix un final de temporada "boníssim". FGC: Enric Serra, subdirector de muntanya de Ferrocarrils, recorda que el fet que la Setmana Santa caigui d'hora (finals de març/principis d'abril) afavoreix directament l'esquí.
Ocupació per sectors i oferta complementària
Mentre que els hotels del Pirineu fregaran el 80% d'ocupació, a la plana els registres seran més moderats. Per contra, el sector del càmping es manté a l'expectativa de la meteorologia, que serà determinant per al volum final d'acampades.
Més enllà de la neu, l'oferta turística es diversifica aquests dies:
- Esports d'aventura: Inici de la temporada de ràfting al Noguera Pallaresa.
- Turisme de natura: Visites als camps de fruiters en flor a les comarques del Segrià i el Baix Cinca.
- Activitats: Un total de 400 quilòmetres esquiables disponibles (283 d'alpí i 126 de nòrdic).
La combinació d'una primavera incipient a la plana i unes condicions d'hivern rigorós a l'alta muntanya fan preveure un tancament de campanya excepcional per al sector turístic lleidatà.