Elisabet Lizaso deixa l’alcaldia de Camarasa després de deu anys

Elisabet Lizaso, d’Independents per Camarasa (grup vinculat a ERC), ha formalitzat la seva renúncia com a alcaldessa del municipi de la Noguera després d’una dècada al càrrec. Segons ha explicat, la decisió respon a la voluntat de “fer un pas al costat i donar pas a la renovació institucional”.\r\n\r\nTot i plegar de l’alcaldia, Lizaso es mantindrà a l’equip de govern com a primera tinenta d’alcalde, i conservarà les àrees de Turisme, Promoció Econòmica, Cultura i Salut. El relleu a l’alcaldia l’assumirà Pere Pedrol, que exercirà com a batlle fins a les eleccions municipals del 2027.\r\n