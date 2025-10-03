03 de octubre de 2025

Societat

Elisabet Lizaso deixa l’alcaldia de Camarasa després de deu anys

Continuarà al govern municipal, que liderarà a partir d’ara Pere Pedrol

  • Elisabet Lizaso, alcaldessa de Camarasa -

Publicat el 03 d’octubre de 2025 a les 11:42
Actualitzat el 03 d’octubre de 2025 a les 11:44

Elisabet Lizaso, d’Independents per Camarasa (grup vinculat a ERC), ha formalitzat la seva renúncia com a alcaldessa del municipi de la Noguera després d’una dècada al càrrec. Segons ha explicat, la decisió respon a la voluntat de “fer un pas al costat i donar pas a la renovació institucional”.

Tot i plegar de l’alcaldia, Lizaso es mantindrà a l’equip de govern com a primera tinenta d’alcalde, i conservarà les àrees de Turisme, Promoció Econòmica, Cultura i Salut. El relleu a l’alcaldia l’assumirà Pere Pedrol, que exercirà com a batlle fins a les eleccions municipals del 2027.

