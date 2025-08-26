Els embassaments de Lleida, en plena forma després de la campanya de reg

L’aigua ja no és un bé escàs als pantans de Ponent. Les darreres dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) confirmen que totes les reserves superen la meitat de la seva capacitat i fins i tot es troben per sobre de la mitjana d’aquestes dates. Ara mateix acumulen prop de 73 hectòmetres cúbics, molt més que els 61 de l’any passat i clarament per damunt de la mitjana de l’última dècada (62,8 hm³).
La situació contrasta amb la sequera severa que va marcar els anys 2021-2023, quan els regants van veure’s obligats a restringir torns i, en el cas del Canal d’Urgell, fins i tot a tancar el Principal per primera vegada en la història. Ara, el president dels regants, Amadeu Ros, assegura que hi ha prou aigua per encarar una nova campanya amb tranquil·litat.
Al riu Segre, l’embassament d’Oliana es troba al 73,2% de la seua capacitat, amb 61,7 hm³, sis més que fa només una setmana. El de Rialb, amb capacitat per 403 hectòmetres cúbics, presenta un estat similar (73,3%) i gairebé 100 més que fa un any. Tot i això, ha perdut 11 hm³ en set dies.
La Noguera Ribagorçana, que abasteix els regs de Pinyana, Algerri-Balaguer i part de l’Aragó, també es troba en una situació còmoda: Escales està al 76%, Canelles al 75,5% (dels seus 512,6 hm³) i Santa Anna al 54,5%, amb gairebé 129 hm³. Les pluges recents han reforçat els cabals d’aquests embassaments de capçalera.
Pel que fa als pantans del Pallaresa, Camarasa es manté al 55,2%, Sant Antoni frega el 73% i Terradets frega el ple, amb un 94,8%. Fora de la demarcació, al riu Éssera, el pantà de Barasona (que abasteix també zones de l’Aragó) acumula 38,6 hm³, és a dir, un 45,5%.
La fotografia general és, doncs, d’optimisme: després d’un trienni marcat per la sequera i la incertesa, l’aigua torna a omplir els dipòsits de Ponent.