Els ramaders del Pirineu tanquen un bon estiu de pastura a la muntanya de Llessui

Una trentena de ramaders es van reunir divendres passat a la muntanya de Llessui, al municipi de Sort (Pallars Sobirà), per replegar les més de 1.200 vaques que hi han passat l’estiu. Procedents del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Cerdanya, el Ripollès, el Solsonès i el Berguedà, tots han coincidit a destacar que “ha estat un bon estiu”, amb molta herba i bones condicions per a la pastura.
Com cada any, els ramaders es reparteixen per la muntanya i la recorren pam a pam per localitzar els animals i agrupar-los en una gran esplanada. Després, cadascú separa les seves vaques per tornar-les a casa: la majoria en camions, i uns pocs —els dels pobles més propers— a peu.
L’Albert Vaqueró ha estat el vaquer encarregat de vigilar el bestiar des de l’1 de juny fins al 3 d’octubre. Segons explica, l’estiu ha estat especialment positiu per l’abundància d’herba, tot i lamentar la mort de set animals a causa d’un llamp. Vaqueró és un dels pocs que encara practica la transhumància a peu i reivindica que “és una tradició i un fet cultural que s’ha de conservar”. “Si la transhumància a peu desapareix, també ho faran les cabaneres, els antics camins ramaders que cal mantenir”, ha afegit.
Les bones temperatures i la gran quantitat d’herba han fet que enguany els animals es resistissin a baixar, i als ramaders els ha costat més del que és habitual reunir-los tots en un punt. Un cop concentrats a mitja muntanya, han conduït el ramat fins al pàrquing de Llessui, on cada propietari ha carregat els animals als camions.
El ramader Isidre Alujo, de Bellver de Cerdanya, ha destacat la dificultat logística de carregar tants animals en un sol dia, sobretot per la manca de camions disponibles. Tot i això, ha lloat les condicions de la muntanya de Llessui per al maneig del bestiar i la dedicació del vaquer, “sempre pendent dels animals, les vint-i-quatre hores del dia”.
També ovelles i eugues
A més de les vaques, la muntanya de Llessui acull cada estiu més de 4.500 ovelles d’una dotzena de ramaders. Els ramats s’agrupen a començament de juliol i un sol pastor s’encarrega de cuidar-los durant tota la temporada. La tria d’ovelles es va fer l’1 d’octubre.
També hi pasturen unes 300 eugues, que baixaran cap a finals d’octubre, posant així el punt final a un altre estiu de vida ramadera a les muntanyes del Pallars.