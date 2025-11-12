Els rucs tornen a Mas de Melons per salvar la ganga: un projecte pioner de pastura ecològica

La Reserva Natural de Mas de Melons ha posat en marxa un projecte pilot insòlit: recuperar el pasturatge amb rucs per afavorir la biodiversitat i millorar els hàbitats de les aus estèpiques, especialment les que fan el niu a terra, com la ganga. Els set rucs que han arribat aquesta setmana viuran en règim de semillibertat en un espai de 45 hectàrees delimitades, on pasturaran sota un control acurat dels tècnics del parc.
L’objectiu és doble: d’una banda, mantenir una vegetació baixa i espaiada que permeti la nidificació d’espècies amenaçades; de l’altra, estudiar com s’adapten aquests animals a les condicions extremes de la plana de Mas de Melons. Els rucs hi romandran fins a l’estiu, mentre s’avalua l’impacte de la iniciativa.
Els experts destaquen que el pasturatge d’aquests èquids és suau i molt beneficiós per al sòl i la vegetació. A diferència d’altres ramats, compacten menys el terreny i s’adapten millor als ambients secs i pedregosos propis de la reserva. Les primeres beneficiades seran les ganges, espècie vulnerable al Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, que requereix un paisatge de baixa cobertura vegetal i alçada inferior als 25 centímetres. Mas de Melons acull la població més nombrosa d’aquesta au al país, i el projecte podria consolidar la seva supervivència.
També s’espera que la iniciativa tingui efectes positius sobre altres espècies en regressió, com l’alosa becuda, el torlit o el gaig blau, així com sobre rèptils i amfibis propis de l’ecosistema, com el llangardaix ocel·lat o el gripau d’esperons.
En definitiva, una petita gran revolució natural on uns rucs —antics habitants de la plana— podrien convertir-se en els millors aliats per preservar un dels paisatges més singulars i fràgils de Catalunya.