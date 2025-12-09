Els sindicats alerten de pèrdues de 24 milions setmanals i veuen «insuficients» els ajuts per la PPA

Unió de Pagesos i Asaja han alertat que la pesta porcina africana (PPA) està generant unes pèrdues de 24 milions d'euros setmanals en l'àmbit de l'Estat i veuen "insuficients" els ajuts de 10 milions -ampliables a deu més- anunciats pel Govern. "No serà suficient i continuarem insistint amb l'habilitació de noves subvencions sobre la base de les necessitats del sector", ha apuntat el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, a la sortida de la reunió al Palau de la Generalitat. En paral·lel, les associacions exigeixen rebaixar d'una vegada per totes la població de senglars. "El que s'ha de fer és sacrificar porcs senglars. No hem de perdre ni una granja", ha apuntat el president d'Asaja Catalunya, Pere Roqué.
"Catalunya i Espanya tenen un problema molt greu que ens ha provocat aquesta pesta porcina africana", ha recalcat Roqué, que ha apuntat directament contra el porc senglar. "Per culpa d'un senglar tenim un desastre econòmic de 24 milions d'euros setmanals, tot i que el sector ha fet tota la feina amb la bioseguretat de les explotacions porcines", ha volgut deixar clar el president d'Asaja Catalunya, que també veu "limitades" les ajudes de 10 milions anunciades per la Generalitat. "Benvinguts aquests diners, però en faran falta més", ha pronosticat Roqué, que igualment ha confiat en els 50 milions previstos a través de l'ICF o els ajuts que pot impulsar el Ministeri d'Agricultura a partir dels préstecs ICO.
El president d'Asaja Catalunya ha manifestat que l'objectiu és que cap granja hagi de tancar ni cap ramader hagi de plegar per aquest brot de pesta porcina africana. "S'ha de ser molt conscient que això ha estat provocat per un tercer, el porc senglar, i el que s'ha de fer és matar tant sí com no senglars", ha reiterat el president Roqué. "Tothom que ho tingui clar, ho sento molt i sé que hi ha moltes entitats animalistes i ecologistes al damunt nostre", ha reconegut. "El que no podem fer és perdre ni una granja per culpa del senglar. I això el sector ho té claríssim", ha sentenciat el president d'Asaja Catalunya.
"El que sí que volem felicitar és la rapidesa de l'actuació de tothom i per haver pogut contenir el focus a la zona de Collserola", ha afegit el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que ha fet un "balanç positiu" d'aquests 10 dies de pesta porcina africana a Catalunya, sense cap entrada a les granges. "Ara la feina s'ha de concentrar en donar el màxim suport al sector i reobrir tots els mercats possibles a l'exterior", ha reflexionat en veu alta Saltiveri, que igualment s'ha mostrat partidari de reduir dràsticament la població de senglars a Catalunya. "Cal evitar ensurts en el futur. Com menys fauna salvatge tinguem, menys risc hi haurà", ha conclòs el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos.