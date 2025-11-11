Endesa destina més d'1 milió d'euros a Mollerussa per posar fi als microtalls

Endesa ha començat els treballs a Mollerussa per reforçar la línia de mitja tensió al seu pas per la ciutat amb l'objectiu de solucionar els microtalls de la xarxa elèctrica que afecten la ciutat. Els treballs ja s'estan duent a terme a un tram de l'avinguda del Canal. Les actuacions en aquesta via s'allargaran uns sis mesos, fet que obligarà a modificar el traçat del mercat setmanal, segons ha explicat aquest dimarts l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. Per la seva banda, el regidor d'Obra Nova de Mollerussa, Josep Maria Garrofé, ha explicat que les obres es faran de manera escalonada per evitar que els talls afectin diversos carrers a la vegada.
L'alcalde Marc Solsona ha explicat que aquesta setmana les parades del mercat ubicades al tram entre l'escola de Música i la rotonda de la carretera de Miralcamp es recol·locaran en diferents espais buits del recorregut del mercat. A partir de la setmana vinent, però, les parades de l'avinguda del Canal s'instal·laran de manera provisional a l'altre costat de la via.
Altres obres per renovar les canonades d'aigua potable
D'altra banda, l'Ajuntament ha començat aquesta setmana les obres de renovació de les canonades de subministrament d'aigua potable en quatre àmbits de la ciutat. L'objectiu és millorar la qualitat del servei i actualitzar les infraestructures existents. Els àmbits on s'actuarà són el carrer d'Aragó, la travessia entre l'avinguda de Les Garrigues i l'avinguda del Canal, l'avinguda de Pau Casals i la carretera de Miralcamp i el carrer de Lluís Millet.
Les obres estan pressupostades en 202.167 euros i han estat adjudicades a Construccions i Rebaixos SL., que té un termini de sis mesos per executar-les. Els treballs inclouran la instal·lació de prop de 900 metres de noves canonades. El projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Lleida que cobreix el 75% del cost, mentre que el 25% restant s'assumirà amb fons propis del consistori.