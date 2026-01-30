Fiscalia manté la petició de 7 anys i mig de presó per a l'acusat d'intentar violar la parella a Lleida

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home acusat d'intentar violar, coaccionar, maltractar i amenaçar la parella el desembre del 2022. Durant el judici, la dona ha relatat que l'home va intentar forçar-la sexualment al cotxe i que, uns dies més tard, va esperar-la davant de casa seva a Lleida i va intentar fer-la entrar a l'interior del vehicle per la força. El processat ha admès que el dia de la presumpta agressió estava "excitat", que va abaixar-li els pantalons i va començar a fer-li petons, però que ho va deixar estar perquè "ella es va desesperar" i cridava. Fiscalia i acusació particular han mantingut la petició de 7 anys i mig de presó i l'expulsió del país durant 10 anys, mentre que la defensa n'ha demanat l'absolució.
La parella es va conèixer el setembre del 2022 i, segons la víctima, ella li havia deixat clar que no volia mantenir relacions sexuals abans del matrimoni, a causa de les seves creences religioses. Durant els quatre mesos de relació, parlaven constantment per telèfon i es veien alguns caps de setmana, ja que ell vivia a Barcelona i ella a Lleida. La víctima ha relatat que, el 24 de desembre del 2022, ell la va recollir en un cotxe de lloguer a la capital del Segrià i van passar el dia a Tarragona i Salou.
A la tornada, ella es va adormir al vehicle i, en despertar-se, va veure que es trobaven en un camí de terra apartat. "Es va col·locar a damunt meu, com un salvatge, va començar a fer-me petons i a tocar-me tota, als pits i a les meves parts íntimes, i em va obrir el pantaló", ha relatat la dona. Segons la víctima, l'home li va mostrar el penis i li va demanar que li fes una fel·lació. Ella s'hi va negar i aleshores, ha dit, va demanar que el masturbés, a la qual cosa ella va acabar accedint per por.
La dona ha afegit que els lladrucs d'uns gossos van fer que el noi tornés al seu seient, reprengués la marxa i ell li digués que no li faria res. "Més tard va entrar en un poble. Em va demanar disculpes, em va dir que jo l'havia provocat i em va demanar que no el denunciés. Finalment, em va tocar dir-li que no el denunciaria i em va deixar a casa a Lleida", ha relatat. A partir d'aquell moment, ella va dir-li que "no en volia saber res més", però que ell li enviava missatges amenaçadors i li trucava constantment.
Episodi violent en un carrer de Lleida
Al cap de pocs dies, el 29 de desembre, la dona ha explicat que va sortir de casa per anar a comprar i va veure l'acusat esperant-la dins un cotxe. "Em deia que pugés al cotxe, que volia parlar amb mi. Jo vaig continuar caminant i ell va sortir del cotxe, em va agafar del braç, em va colpejar a la cara i va intentar fer-me entrar al vehicle. Una parella que venia amb un nen petit ho va veure i el noi va començar a empènyer-lo; ens vam quedar allà fins que va venir la policia", ha afegit.
"Vam veure que estaven discutint i que ell, molt agressiu, la forçava, com si volgués endur-se-la. La meva parella s'hi va apropar corrent i va apartar l'home. Ella estava molt espantada, tremolant, plorant i amb un atac d'ansietat. Vam seure a la vorera i ella va explicar-me, amb l'ajuda del traductor del telèfon mòbil, que li pegava i que l'havia intentat violar", ha relatat aquesta veïna que es va topar amb la víctima i amb l'acusat mentre caminava pel carrer.
La víctima ha declarat que, arran d'aquells episodis, no podia dormir, tenia malsons i va perdre molt de pes. "Vivia aquí a Lleida, però he anat a viure a un altre lloc perquè no em pugui trobar. M'ha tocat començar una vida nova", ha explicat. A més, la dona ha rebutjat rebre cap indemnització per aquells fets. "No vull res d'ell, tot això s'acaba avui aquí. Ara tinc una altra vida, feina i amics", ha manifestat davant el tribunal.
Una de les psicòlogues que van entrevistar la noia després dels fets ha declarat que ella se sentia molt culpable perquè el noi havia aconseguit guanyar-se la seva confiança. "Ella deia que era molt atent, que estava disposat a ensenyar-li l'idioma i a fer-se musulmà per poder casar-se amb ella", ha detallat la pèrita. Durant la vista, s'ha reproduït un missatge d'àudio on ell li demanava perdó i on li deia que es portaria bé i que li faria un gran regal.
La versió de l'acusat
Per la seva banda, l'acusat ha explicat que va conèixer la noia a través de les xarxes socials i que tot just van ser parella durant una setmana. "Vaig començar a obrir a les noies a Facebook. Cap no em responia, però ella sí que ho va fer i vam començar a fer amistat. Li vaig dir de quedar i ella va venir en tren a Barcelona. Des del principi ella em va dir que no tenia papers i que em pagaria 4.500 euros si l'ajudava", ha declarat.
Sobre la presumpta agressió, l'home ha declarat que estava "excitat" i "amb ganes d'ella", després que anteriorment s'haguessin estat embolicant i tocant-se. "Li vaig baixar el pantaló i ella em va donar una bufetada, però pensava que era en to de broma i que volia jugar amb mi. Li vaig començar a fer petons i ella es va desesperar. Aleshores la vaig deixar, li vaig demanar que em masturbés, em va tocar durant tres o quatre segons, li vaig dir que ho sentia i vam marxar", ha declarat.
Pel que fa a l'episodi del 29 de desembre al carrer, l'home ha assegurat que tot era un teatre i que ella li havia demanat que es comportés així per poder aconseguir els papers. Segons l'home, cadascun tenia dos telèfons i es van coordinar per organitzar-ho tot. Així, ha assegurat que va ser ella qui li va demanar que la insultés i que la bufetegés. "Jo em vaig enamorar d'ella i no pensava que em tanquessin durant gaire temps", ha afegit.
L'home s'enfronta a 7 anys i mig de presó
En el torn de conclusions, la Fiscalia i l'acusació particular han mantingut la petició de 7 anys i mig de presó pels suposats delictes d'agressió sexual en grau de temptativa, coaccions, maltractaments i amenaces. Les acusacions han proposat que la pena de presó se substitueixi parcialment per l'expulsió del país un cop el processat hagi complert tres quartes parts de la condemna, amb la prohibició de tornar a l'Estat durant 10 anys.
La defensa, que durant la vista no ha formulat cap pregunta al seu client, ha sol·licitat la lliure absolució de l'home. Subsidiàriament, però, ha demanat que se'l condemni per una agressió sexual en grau de temptativa amb la circumstància atenuant de dilacions indegudes. Inicialment, el judici s'havia de celebrar el 30 d'octubre de l'any passat, però l'acusat no s'hi va presentar. Això va fer que el tribunal dictés una ordre de detenció per assegurar la seva assistència al judici. La policia el va localitzar i detenir a Madrid.