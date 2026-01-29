29 de gener de 2026

Societat

Generalitat i Paeria impulsen una oficina de turisme conjunta

L'equipament suposarà l'ampliació de l'Oficina de Lleida Turisme

Publicat el 29 de gener de 2026 a les 15:43

Lleida sumarà una oficina de turisme conjunta entre la Generalitat i l’Ajuntament que ampliarà les instal·lacions actuals de Lleida Turisme i convertirà l’espai en un hub informatiu integrat, amb serveis municipals i autonòmics per oferir als visitants una atenció més eficient i una informació completa i accessible.

L’objectiu és elevar l’experiència del turista, alinear les estratègies locals amb la promoció de Catalunya, estalviar recursos humans i econòmics, agilitzar la gestió i posicionar millor el territori dins les rutes i campanyes nacionals.

Es tracta d’un punt únic que aplega tots els serveis en un sol espai, amb informació clara i alineada amb les polítiques turístiques del país, optimitzant recursos i integrant Lleida a les grans rutes catalanes”, ha destacat la directora general de Turisme, Cristina Lagé.

L’alcalde Fèlix Larrosa ha afegit que “aquesta oficina dinamitzarà el centre urbà i reforçarà la nostra identitat: des de la Seu Vella i les Adoberies fins a la Paeria o el Museu Morera, tot a peu; amb la nostra gastronomia d’Horta, cultura efervescent i com a porta al turisme de natura i esport. Ara ho vendrem encara millor!”

