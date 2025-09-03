Històric gir al camp català: 1.000 milions per la modernització dels Canals d’Urgell

La Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU) ha explicat aquest dimarts als representants dels usuaris les claus del projecte de modernització acordat amb el Departament d’Agricultura i el ministeri del govern espanyol.
El conseller Òscar Ordeig, present a l’assemblea, ha remarcat que ara “la pilota es troba a la teulada dels regants”, ja que el Govern ha complert amb el compromís de presentar una proposta.
Les obres, valorades en 1.000 milions, començarien l’any vinent amb les primeres 11.500 hectàrees si els regants donen llum verda. El pla, dissenyat per a 15 anys, preveu transformar completament les 75.000 hectàrees dels canals, passant del reg per inundació (encara dominant al 90% de la superfície) a un sistema pressuritzat amb conduccions enterrades, 44 basses de regulació, 20 estacions de bombament, 20 plantes fotovoltaiques i més de 4.000 quilòmetres de canonades. L’estudi ambiental preveu un estalvi anual de 100 hectòmetres cúbics d’aigua i una millora notable en la resiliència davant sequeres com la del 2023.
El pressupost de la xarxa de distribució és de 991,2 milions. El Departament d’Agricultura assumirà íntegrament les infraestructures d’interès general, mentre que els regants afrontaran el 30% del cost restant (209,8 milions) i el 70% anirà a càrrec del Departament i el Ministeri.
Ja hi ha redactats quatre projectes executius que afecten prop de 12.000 hectàrees amb declaració ambiental favorable, i es crearà l’Oficina de Suport a la Modernització per assessorar els regants en finançament i gestió.
La decisió definitiva arribarà a l’octubre, quan una assemblea general haurà de validar el projecte. Un dels punts clau serà determinar quant han d’assumir les col·lectivitats que ja han invertit en modernitzar les seves finques.