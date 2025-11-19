Jutjaran la treballadora d'un local d'oci de l'Alta Ribagorça per traficar amb cocaïna i heroïna

La Fiscalia sol·licita 7 anys de presó i 15.000 euros de multa per a una dona acusada de tràfic de drogues. La processada concertava cites amb els compradors al seu domicili o al seu lloc de treball, un local d'oci nocturn de l'Alta Ribagorça, per vendre'ls cocaïna o heroïna. Segons l'escrit d'acusació, la dona hauria traficat almenys des del 2019 i fins al juliol del 2023, moment en què va ser detinguda i va ingressar provisionalment a la presó.
Durant l'escorcoll al vehicle i al domicili de la dona els agents van trobar més de 2.500 euros, diverses balances de precisió i 30 embolcalls de cocaïna i 36 d'heroïna, amb un valor de poc més de 5.000 euros. El cas està previst que arribi a judici el 27 de novembre a l'Audiència de Lleida.
A judici una parella per traficar amb drogues a l'Aran i l'Alta Ribagorça
D'altra banda, el 25 de novembre l'Audiència jutjarà una parella acusada de traficar amb drogues a la Val d'Aran i l'Alta Ribagorça. Segons la Fiscalia, venien a terceres persones cocaïna i heroïna que emmagatzemaven al seu domicili. Els compradors contactaven a través del telèfon mòbil o quedaven amb ells al carrer, i aquests es desplaçaven en ciclomotor o els rebien al seu domicili.
Els Mossos d'Esquadra van començar a fer un seguiment de la parella i, a mitjans de juny de 2021, van poder presenciar diversos passis de droga. Durant l'escorcoll al seu domicili hi van trobar diners, bàscules de precisió i diverses quantitats de droga --cocaïna i heroïna-- preparada per a la venda i valorada en més d'11.300 euros.
Fiscalia demana per a l'home una pena de 5 anys de presó i 34.000 euros de multa per un suposat delicte de tràfic de drogues. En el cas de la dona, l'acusació pública eleva la petició fins als 6 anys de presó perquè és reincident.