L'11è Festival d'Astronomia del Parc Astronòmic del Montsec s'amplia a dos caps de setmana a l'octubre

El Festival d'Astronomia que impulsa el Parc Astronòmic del Montsec (PAM) s'amplia enguany a dos caps de setmana a l'octubre, del 10 al 13 i del 17 al 19. Aquesta és la principal novetat de l'onzena edició d'aquesta proposta que combina ciència, cultura i turisme i que enguany està dedicada a l'astrònoma Maria Assumpció Català.
Durant tots els dies del festival, petits i grans podran gaudir d'activitats intergeneracionals que inclouen tallers, experiments, visites guiades i concerts d'Olga Zoet i Joana Cebolla Trio –aquest darrer a la Col·legiata de Sant Pere d'Àger–. A més, durant els dies del festival, els visitants tindran l'oportunitat d'entrar a les cúpules de l'Astronòmic per observar els cels estrellats i endinsar-se en l'univers.
El programa de l'11è Festival d'Astronomia s'ha presentat aquest dimarts a Lleida de la mà de la vicepresidenta de l'IEI, Estefania Rufach; el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa; el director de Parc Astronòmic del Montsec (FGC Turisme), Salvador J. Ribas, i els coordinadors de la Plataforma Vértices, María Paz Montecinos i Santi Maeso.
L'edició d'enguany està dedicada a la primera professora astrònoma de l'Estat, Maria Assumpció Català, coincidint amb els cent anys del seu naixement, una dona pionera en la ciència espanyola que va dedicar bona part de la seva activitat com a astrònoma a l'observació i obtenció d'imatges del sol. És per això que enguany, ha explicat Rufach, a més de les activitats que es faran al Parc, l'Aula Magna de l'IEI acollirà en el marc del festival la conferència divulgativa “M. Assumpció Català, astrònoma pionera, apassionada de la ciència”, a càrrec de la professora de la Universitat de Barcelona, Mercè Romero.
Pel que fa a la programació que tindrà com a escenari el Parc, Maria Assumpció Català també ha servit com a font d'inspiració per als artistes de la plataforma Vértices, que han creat tres activitats especials basades en les seves observacions del sol "des d'una mirada híbrida, amb la col·laboració de centres de recerca científica i amb la participació d'artistes contemporanis", tal com ha explicat Maeso.
