La cadena de supermercats Plusfresc assoleix els 25 milions en compres a proveïdors lleidatans

La cadena de supermercats lleidatana Plusfresc ha facturat 25 milions d'euros l'any 2024 en compres a proveïdors de la demarcació, una xifra que suposa un lleuger increment respecte de l'any anterior. Del total de la inversió, 11,2 milions han estat destinats a compra de productes en sec, i 13'8 milions al producte fresc.
Les dades les ha donat a conèixer la companyia aquest dimecres en el marc de la 2a Trobada Agrària amb Productors Locals de Plusfresc, on ha avançat que durant el primer semestre del 2025 han invertit 13 milions en compres a proveïdors del territori. La cadena compta actualment amb 89 establiments i preveu obrir-ne de nous en un futur pròxim amb l'objectiu de passar del centenar abans del 2029, quan l'empresa farà cent anys.
Una característica diferencial de Plusfresc és la seva aposta per comprar productes frescs en origen de la mà de pagesos individuals o cooperatives agràries. En aquest sentit, la companyia ha adquirit 3.810 tones de producte fresc comprat directament al productor lleidatà. D'aquesta xifra, 1.715 tones són de fruita i verdura, també d'origen local. Ambdues xifres suposen un increment respecte de l'exercici de 2023.
"El nostre compromís amb el territori ens impulsa a col·laborar estretament amb pagesos i cooperatives de Lleida i d'arreu de Catalunya. Creiem fermament que el suport al sector primari és essencial per preservar la riquesa agrícola i el teixit econòmic local", ha explicat Francisco González, director general de Plusfresc.