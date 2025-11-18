La campanya de l'oli es preveu «nefasta»: pèrdues del 40% al 70% de la collita a Ponent

Unió de Pagesos alerta que el sector de l'oli d'oliva afronta per tercer any consecutiu una campanya "nefasta" amb "una producció excepcionalment baixa", sobretot a les finques de secà. Preveuen que les pèrdues oscil·lin entre el 40% i el 70%,segons els càlculs del sindicat a mitjan novembre, a causa de la falta de pluges que han afectat el creixement de l'oliva, així com a episodis de pedregades que han fet minvar la producció. L'Alt Camp és la comarca més afectada, amb pèrdues del 100%, tant en secà com en regadiu, seguida de pèrdues de fins al 70% a l'Urgell, Segarra i Baix Penedès. Malgrat la baixa collita, Unió de Pagesos, estima que els preus es puguin mantenir estables, "tot i la creixent pressió sobre el sector".
Unió de Pagesos afirma que tot i les pluges de la tardor, les escasses precipitacions han condicionat el desenvolupament del fruit, mentre que les pedregades en diferents zones han fet minvar la producció. La llarga sequera acumulada en moltes comarques, també ha alterat profundament el cicle vegetatiu dels arbres, impedint-los recuperar la seva capacitat productiva. D'altra banda, també hi ha hagut, diuen, un descens considerable en la producció amb reg de suport a causa de l'escassa pluviometria dels tres últims anys.
Pel que fa a comarques, l'Urgell, la Segarra i el Baix Penedès continuen amb poca producció d'oliva amb pèrdues en alguns casos del 70%. Les pluges de tardor només han beneficiat els arbres amb oliva verda, però han estat contraproduents en arbres més estressats on l'aigua i els últims episodis de vent han fet caure el fruit.
A l'Alt Camp les pèrdues han estat del 100%, tant en secà com en regadiu, després d'una campanya anterior "molt fluixa". Al Tarragonès, la collita d'enguany ha estat "correcta" perquè els arbres no estaven tan estressats, però en les últimes setmanes han empitjorat les perspectives amb l'augment de les olives picades per la mosca de l'olivera que, de moment, ja han provocat la pèrdua d'un 30% del fruit.
A la Ribera d'Ebre, on el secà és minoritari, les pluges de finals de setembre i principis d'octubre han permès aguantar la collita amb una producció del 60%. Per contra, els intensius de nova plantació presenten una caiguda notable. Al Priorat, la manca persistent de pluja apunta a una producció molt escassa.
Al Baix Ebre i al Montsià, hi ha hagut un impacte desigual. En les zones més afectades per la pedregada i la borrasca es registren pèrdues totals del 100%, mentre que en els casos més favorables no se supera el 60% de la producció. L'excés d'humitat en algunes àrees està provocant que els fruits es podreixin als arbres i les fortes pluges d'octubre han dificultat l’aplicació de tractaments per contenir-la.