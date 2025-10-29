La CHE prohibeix la navegació a Santa Anna i Canelles fins que no disposin d'una estació de neteja d'embarcacions

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) prohibirà la navegació als pantans de Santa Anna i Canelles a partir de l'1 de novembre i fins que no disposin d'una estació de neteja d'embarcacions. L'organisme de conca ha pres la decisió coincidint amb la finalització de la campanya d'enguany de control larvari del musclo zebrat. En un comunicat, la CHE informa que durant l'any ha estat en contacte amb ens locals i administracions amb competències en matèria de turisme "per intentar que s'habilités una estació durant la temporada d'estiu". Un cop finalitzat aquest període, però, la CHE constata que no hi ha hagut avenços i que "cal suspendre la navegació en aquests embassaments", d'acord amb la normativa de navegació de la conca de l'Ebre.
La campanya anual de control larvari de musclo zebrat s'ha centrat enguany en 38 embassaments, la majoria navegables, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Enguany s'han trobat indicis de la presència de larves en diversos embassaments lliures fins a la data, amb una baixa concentració, concretament als pantans de Terradets i de Camarasa. A més, al pantà de Canelles s'hi van tornar a detectar larves de musclo zebra en la campanya de juliol, segons informa l'organisme de conca.
El treball de camp de la CHE ha consistit en la presa de 652 mostres de superfície en el conjunt dels embassaments i 140 mostres en profunditat des d'una embarcació. Posteriorment, personal especialitzat n'ha fet la revisió a través de microscopis. Aquestes campanyes de detecció precoç permet adoptar mesures de control immediates sobre la navegació i mesures preventives entre els usuaris que se'n puguin veure afectats, segons la confederació.
Neteja i assecat d'embarcacions i complements de bany
La CHE recorda als usuaris que la navegació en la conca està supeditada a la presentació d'una declaració responsable, ja que aquesta activitat recreativa pot ser un vector involuntari de dispersió d'espècies exòtiques invasores. Per això, afegeix, és fonamental prestar atenció als embassaments i rius amb restriccions i passar pels punts de neteja habilitats en la conca de l'Ebre --actualment, 35--. Aquesta campanya s'ha tancat amb 2.329 declaracions responsables presentades a la conca.
La confederació recorda que la col·laboració ciutadana és "fonamental" i "imprescindible", atès que "tots els elements que entren a l'aigua són susceptibles de ser un vector de dispersió d'aquestes espècies, per la qual cosa cal prestar també atenció als complements de bany, que han de ser assecats i netejats, per tal de minimitzar els riscos".