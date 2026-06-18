La Diputació aprova una moció en defensa del català a la Franja de Ponent amb l’única oposició del PP

La Diputació de Lleida ha aprovat una moció presentada per Junts – Impulsem en defensa del català a la Franja de Ponent, una iniciativa que ha rebut el suport de 23 diputats d’ERC, PSC, Unitat d’Aran i Pacte Local. La proposta només ha comptat amb el vot en contra dels dos representants del Partit Popular.
El text aprovat alerta de la “fragilitat jurídica” que pateix actualment la llengua catalana a la Franja, una situació que, segons la moció, s’ha vist agreujada per la manca d’oficialitat derivada de l’acord de govern entre PP i Vox a l’Aragó, formacions que qüestionen el reconeixement del català sota el discurs d’evitar “imposicions”.
Durant la defensa de la iniciativa, el diputat d’Impulsem, Manel Solé, va reivindicar la Declaració de Mequinensa de 1984 com un “punt d’inflexió vital” per a la normalització lingüística, ja que va permetre introduir l’ensenyament del català als centres educatius de la Franja.
Preocupació pel retrocés de l’ús social del català
El debat també va servir per posar sobre la taula la preocupació pel descens de l’ús social del català entre les generacions més joves. Els grups que van donar suport a la moció van coincidir a afirmar que la defensa de la llengua no representa cap atac contra ningú, sinó una responsabilitat institucional per preservar un patrimoni cultural compartit entre Catalunya i l’Aragó.
Les formacions favorables al text van remarcar que el català és un element de cohesió i convivència i van defensar que les administracions públiques han de garantir els drets lingüístics dels parlants davant de polítiques que, segons van denunciar, contribueixen a la seva minorització.
El paper de l’IEI a la Franja
La vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i diputada d’ERC, Estefania Rufach, va destacar la tasca que desenvolupa la institució per reforçar els vincles culturals amb la Franja de Ponent.
Rufach va explicar que en els darrers anys s’han intensificat les col·laboracions amb entitats com l’Associació Cultural del Matarranya i la revista Temps de la Franja, projectes que compten amb suport econòmic de l’ens provincial.
També va posar en valor iniciatives que han contribuït a visualitzar aquest espai cultural i lingüístic compartit, com la celebració de la Trobada de Centres d’Estudis de les Terres de Lleida a Benavarri l’any 2025 o la cessió del Cicle Any Viñes a la localitat de Calaceit.
El PP rebutja la iniciativa
Per la seva banda, el diputat del PP Joan Simeón va qualificar la moció d’“oportunista” i va considerar que els grups impulsors ofereixen una visió excessivament pessimista sobre la situació del català a la Franja.
Simeón va defensar que a Fraga els veïns no parlen català sinó “fragatí”, i es va mostrar convençut que aquesta varietat lingüística es continuarà utilitzant en el futur. Així mateix, va insistir que les “imposicions no serveixen per a res, només per recular i no avançar”, argument amb el qual va justificar el vot contrari del seu grup.