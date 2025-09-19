19 de setembre de 2025

Societat

La joventut socialista planta cara a l’arribada d’una sala de jocs a la Seu d’Urgell

L'empresa CIRSA vol instal·lar una sala a la capital alt urgellenca

Publicat el 19 de setembre de 2025 a les 11:43

L’Organització Juvenil Socialista (OJS) de l’Alt Urgell ha encès les alarmes davant el projecte d’obrir una nova sala de jocs a l’avinguda Salòria de la Seu d’Urgell, impulsat per la multinacional CIRSA. El col·lectiu denuncia que l’empresa, participada pel fons d’inversió nord-americà Blackstone, gestiona més de 440 establiments a 11 països i que aquest fons “voltor” rep prop del 20 % dels ingressos generats.

En un comunicat, l’OJS qualifica les sales d’apostes de “màquines de destrucció social”, tot alertant que la ludopatia afecta cada cop més joves i que l’edat mitjana de les persones amb addicció està baixant. “Aquest tipus d’oci no és innocu; fomenta l’addicció, especialment entre la joventut i les famílies treballadores”, subratllen.

L’organització assegura que es mobilitzarà per impedir l’obertura del local i fa una crida a la ciutadania a “mantenir-se alerta” davant l’expansió d’aquests negocis a la comarca.

