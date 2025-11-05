L'acusat d'apunyalar la seva parella a Vielha es declara culpable i accepta 7 anys de presó

L'home acusat d'haver apunyalat dues vegades la seva parella a la Val d'Aran el gener del 2024 s'ha declarat culpable d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa en el judici celebrat aquest dimarts a l'Audiència de Lleida. La Fiscalia i la defensa de l'acusat han arribat a una conformitat per la qual l'home accepta una pena de 7 anys i 6 mesos de presó, el mateix període de llibertat vigilada i 8 anys sense poder-se comunicar i apropar-se a la víctima i a les seves dues filles. L'home ha admès els fets en el judici, tot i que ha dit que no recorda què va passar perquè estava sota els efectes de l'alcohol. Tot i això, ha expressat el seu penediment i ha demanat perdó a la seva exparella i a les seves dues filles per "l'error" comès.
Els fets van passar el 18 de gener del 2024 a l'habitatge on la parella vivia, a Vileha e Mijaran. Segons ha explicat la víctima, que ha declarat com a testimoni en el judici, l'home va arribar a casa "molt begut" i "alterat" i van començar a discutir. La dona ha afegit que mentre estava fregant els plats la seva parella va clavar-li un ganivet de cuina a l'abdomen i, quan intentava sortir de l'habitatge per demanar ajuda, va rebre una segona punyalada, en aquest cas a la zona dorsal.
La dona va demanar ajuda a un tècnic que arreglava l'ascensor del bloc de pisos i al conserge de l'edifici, els quals han declarat al judici que van veure la dona coberta de sang i amb la mà fent pressió a la ferida que tenia a l'abdomen. El conserge va alertar els serveis d'emergències i la dona va dir que l'autor de les punyalades era la seva parella, amb qui portava 7 anys de relació. Per aquests fets, la dona va haver de ser intervinguda quirúrgicament i va estar ingressada 8 dies a l'hospital de Vielha.
Després dels fets, l'acusat va posar l'arma, un ganivet de cuina de 21,5 centímetres de fulla i 12 centímetres de mànec, dins d'una bossa, va fugir del lloc i va anar a veure un amic seu. Segons ha explicat aquest amic al judici, l'home li va dir que havia apunyalat la seva dona i que volia entregar-se a la policia. La bossa amb el ganivet es va trobar més tard dins d'un contenidor.
Per la seva banda, l'acusat ha explicat que el dia dels fets havia estat bevent alcohol durant "tot el dia" i que, per això, no recorda "res", tot i que ha reconegut ser-ne l'autor. El processat ha fet ús del dret a l'última paraula per declarar-se culpable i demanar disculpes a la part afectada. "Estic molt penedit pels fets succeïts. Em declaro culpable i a la vegada innocent perquè no estava en el meu coneixement, no soc un assassí", ha afirmat l'home, que ha afegit que "desgraciadament vaig cometre el meu error i aquí estic per pagar-lo fins a l'últim dia".
7 anys i 6 mesos de presó
Fiscalia i defensa han arribat a un acord de conformitat abans de començar el judici, tot i que això no ha evitat la sessió al tractar-se d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. La fiscalia l'acusa d'un suposat delicte d'assassinat en grau de temptativa i en el judici ha tret l'agreujant de discriminació per raó de gènere que li atribuïa en un principi.