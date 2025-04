L’Aran, Millor Destí Natural d’Espanya

La Val d’Aran ha estat distingida aquest dimarts com el Millor Destí Natural d’Espanya, segons el veredicte dels lectors de la prestigiosa revista Viajes National Geographic. Aquesta menció no només reconeix la bellesa paisatgística d’aquest enclavament pirinenc, sinó que també consolida el seu lideratge en turisme sostenible i experiències de qualitat en plena natura.

El premi posa en valor l’esforç constant de la Val d’Aran per millorar la seva oferta turística, innovar en serveis i promoure un model de turisme respectuós amb l’entorn. Aquesta aposta decidida per l’excel·lència ha captivat tant visitants com especialistes del sector.

Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, ha subratllat que aquest reconeixement “referma la voluntat de convertir Lleida en un territori exemplar per viure-hi i per visitar-lo”. També ha remarcat la importància d’aquesta distinció com a prova de l’atractiu únic de la Val d’Aran i de l’esforç del sector turístic per mantenir-lo viu.

Per la seva banda, la síndica d’Aran, Maria Vergés, ha afirmat que el guardó “és fruit d’una feina feta amb rigor i passió per part de totes aquelles persones que fan possible que els visitants descobreixin vivències autèntiques i irrepetibles en aquest racó dels Pirineus”.