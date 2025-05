L’Ajuntament de Lleida ha cedit un solar situat entre els carrers Galera, Alsamora i Ereta a la cooperativa TAU Catalunya Sostenible Social perquè hi construeixi un edifici de lloguer assequible destinat a joves menors de 35 anys. El projecte preveu onze pisos i onze places d’aparcament amb protecció oficial. Es calcula que les claus es podran lliurar a l’estiu de 2027.

La cessió, que s’ha fet per mitjà de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), tindrà una durada de 75 anys, amb un cànon simbòlic d’un euro anual més IVA. Un cop finalitzi el dret de superfície, l’edifici passarà a mans de l’EMAU.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha presidit la signatura de l’acord a la Casa de Fusta, acompanyat de la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias i del regidor de Joventut, Xavi Blanco. Larrosa ha destacat que aquest projecte forma part de l’estratègia de revitalització del Centre Històric i ha recordat que actualment hi ha 32 actuacions en marxa dins del Pla Integral del barri, moltes de les quals estan centrades en l’habitatge assequible i en l’impuls de l’activitat econòmica.

El govern municipal remarca que el Centre Històric s’està convertint en un espai amb incentius específics que no s’apliquen a altres zones de la ciutat, amb l’objectiu de fer-lo atractiu tant per a joves com per a públics diversos, en clau intergeneracional i intercultural.

El solar on es construirà l’edifici té una superfície útil de 441,78 m² i està inscrit al registre de la reserva pública de solars de la Generalitat, fet que garanteix finançament públic per a la promoció i un lloguer màxim de 6,64 €/m². Els habitatges, de fins a 70 m², es destinaran íntegrament al lloguer assequible.

Just al costat del futur bloc, està previst aixecar-hi l’Espai 4.0, un equipament tecnològic per acollir iniciatives emprenedores del sector digital, que completarà l’oferta de la Casa de Fusta. Tot plegat s’emmarca en el planejament urbanístic que preveu la creació de fins a 700 nous habitatges al Centre Històric, com a part del procés de recuperació integral del barri.