La Vall d’Aran reforma la normativa per ordenar les construccions en sòl rústic

El Conselh Generau d’Aran ha donat llum verda, de manera inicial i per unanimitat, a la reforma de les Normes Subsidiàries de Planificació de 1982. Aquesta actualització afecta diversos municipis de la vall —Canejan, Les, Bossòst, Vilamòs, Es Bòrdes i Vielha e Mijaran— i busca adaptar-se al Pla Director Urbanístic de la Vall d’Aran.

L’objectiu principal és regular l’ús del sòl no urbanitzable davant l’augment de petites construccions com cabanes i coberts, moltes de les quals han proliferat al marge de la normativa. Amb la modificació, es definiran nous criteris per a edificacions en finques de més de 2.000 m², omplint el buit legal existent entre les bordes tradicionals i les edificacions permeses en terrenys superiors als 5.000 m².

La reforma també contempla la integració d’infraestructures ramaderes i magatzems agrícoles, fins ara sense encaix normatiu, i introdueix mesures per ordenar moviments de terres, murs de contenció i la instal·lació d’elements d’energia solar.

També es regula la construcció de petits coberts destinats a ús domèstic i familiar, sempre que no comportin activitat econòmica i s’integrin paisatgísticament. Segons la síndica d’Aran, Maria Vergés, el canvi suposa “un pas important després de dècades d’immobilisme” i destaca el consens polític assolit per garantir la protecció del paisatge i donar suport al sector primari.

Quan la Comissió d’Urbanisme d’Aran aprovi definitivament el text, seran els ajuntaments de la vall els encarregats de fer-ne el seguiment i assegurar-ne l’aplicació.