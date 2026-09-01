L’Audiència manté a la presó sis investigats per la xarxa de metamfetamina d’Almenar

L’Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de sis dels investigats per la xarxa que hauria introduït a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina amagada en un carregament d’aroma líquid de vainilla. La droga hauria arribat des de Mèxic i part del carregament va acabar en un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d’Almenar, al Segrià.
El tribunal ha rebutjat els recursos presentats per les defenses i considera que hi ha indicis suficients per relacionar els investigats amb una organització criminal dedicada al tràfic de drogues. Segons les resolucions, alguns haurien participat en la retirada dels palets a Santa Perpètua de Mogoda, el seu trasllat a Rubí i el posterior transport fins a Almenar.
La investigació va començar a petició de les autoritats franceses, després de detectar un contenidor procedent de Mèxic amb 12,7 tones d’aroma de vainilla contaminat amb metamfetamina. En l’operació, el 10 de juliol, la Policia Nacional va detenir tretze persones, dotze de les quals van ingressar a la presó.
Entre els sis investigats hi ha el responsable d’una empresa logística que hauria facilitat la retirada irregular del carregament, així com persones que haurien assumit tasques de transport, vigilància i coordinació. La policia va vincular l’operació amb una presumpta branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación.
L’Audiència considera que la xarxa hauria mogut droga per un valor superior als 35 milions d’euros i manté la presó provisional per la gravetat dels delictes, les connexions internacionals i el risc de fugida.