Les empreses de turisme actiu a Lleida superen els 112 milions d'euros en impacte econòmic

Les empreses de turisme actiu de la demarcació de Lleida van generar un impacte econòmic de 112,92 milions d'euros l'any passat, amb un augment de l'1,3% respecte al 2023. La temporada passada, van donar feina a 1.866 persones i es van contractar més de 800.000 activitats. Aquestes dades es s'han presentat durant la presentació de la temporada de turisme actiu al Pirineu i les Terres de Lleida, que enguany comptarà amb 279 empreses. L'objectiu és superar els 831.000 serveis oferts el 2024, la xifra més alta fins ara.

El president de la Diputació, Joan Talarn, ha destacat que el Pirineu concentra la majoria de les empreses del sector, amb 218 establiment, i ha assenyalat les comarques de Pallars Sobirà, Val d'Aran i Alt Urgell com les més representatives. A les Terres de Lleida, el nombre d'empreses ha crescut de 59 a 61.

Les activitats de terra, com el trekking, BTT i hípica, representen la majoria de les contractacions, seguides de les d'aigua, com el ràfting i el barranquisme, i les d'aire, com el parapent. Els empresaris esperen una bona temporada el 2025, especialment gràcies a les pluges que han garantit bones condicions per a les activitats d'aigua.

El turisme actiu continua sent una forta atracció per als visitants, amb un 73,3% de clients procedents de Catalunya, la major part dels quals venen de la mateixa demarcació de Lleida o de les comarques de Barcelona, Girona i Tarragona.