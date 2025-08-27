Les hipoteques a Lleida creixen un 10% en un any

El mercat hipotecari a les comarques de Lleida va tancar el mes de juny amb 301 préstecs sobre habitatges, un 9,45% més que en el mateix període de l’any passat. L’import mitjà va situar-se en els 182.212 euros, fet que representa un increment anual del 45%. Tot i ser la demarcació amb menys volum absolut, Lleida manté la tendència a l’alça i confirma la recuperació del crèdit hipotecari.
A nivell català, el repunt ha estat encara més marcat: 7.154 hipoteques signades al juny, un 32,2% més que l’any anterior i la millor xifra en un mes de juny dels darrers quinze anys. Per demarcacions, Barcelona va registrar 5.144 operacions (+25,6%), Girona 872 (+80%) i Tarragona 837 (+50%). En el conjunt del primer semestre, Catalunya acumula 42.135 hipoteques, un 23,8% més que en el mateix període del 2024.
Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el capital prestat al juny a Catalunya va ascendir a 1.303,5 milions d’euros. El tipus d’interès mitjà es va situar en el 2,99%, per sota del 3,25% de fa un any, tot i que lleugerament superior al del maig (2,91%). El 72% dels préstecs van ser a tipus fix i el 28% a variable, amb un termini mitjà de 25 anys.
En xifres absolutes, Catalunya és la tercera comunitat amb més activitat hipotecària —només per darrere d’Andalusia (8.135) i per davant de Madrid (6.632)—, mentre que a escala estatal el total de préstecs sobre habitatges va ser de 41.834, un 31,7% més que al juny del 2024.