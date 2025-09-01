Les pluges deixen cinc incidències a Lleida i obliguen a mantenir activat l’Inuncat

La nit de diumenge a dilluns ha estat marcada per les tempestes arreu de Catalunya, que han obligat els Bombers a atendre 145 avisos en menys de 12 hores. A la demarcació de Lleida, s’han registrat cinc incidències, totes relacionades amb caiguda d’arbres i acumulació d’aigua en baixos i carrers, però sense conseqüències greus. En alguns indrets de Ponent, la calamarsa ha provocat també alguns desperfectes.
Les comarques més afectades han estat la Selva, amb 39 serveis, Tordera (Maresme), amb 34, i el Vallès Oriental, amb 26. Per regions d’emergència, el balanç global ha estat de 83 avisos a la Metropolitana Nord, 41 a Girona, 16 a la Metropolitana Sud i 5 a Lleida. En les últimes hores, els Bombers també han hagut d’assegurar plaques solars despenjades a l’antic CAP de Tordera i retirar arbres tombats a Vidreres (Selva).
Protecció Civil manté activada l’alerta del pla Inuncat, ja que les previsions apunten a noves tempestes intenses aquest dilluns, especialment al Pirineu Occidental, la Catalunya Central i el prelitoral central. Els xàfecs podrien anar acompanyats de fortes ratxes de vent, calamarsa o pedra.