L'estació de Lleida segueix lluny de recuperar la normalitat

L’estació de Lleida-Pirineus continua sent un epicentre de desordres, amb retards crònics i una manca d’informació que exaspera els usuaris dia rere dia.
Els trens AVE i Avant pateixen interrupcions constants aquest dimarts. Un viatger ha hagut d’esperar gairebé una hora per anar a Madrid: el seu tren, previst per les 6.52, no ha sortit fins a les 7.40. Modest Sans, amb destinació a Saragossa, ha passat 45 minuts a l’andana gelada, reconeixent la necessitat de manteniments però denunciant la por i el fred.
Els Avant de reforç gratuïts guanyen popularitat malgrat els trastocs. El de les 7.25 ha acumulat 15 minuts de retard i ha transportat una seixantena de passatgers, com Carlos Sancho. Aquest zaragozà ha conduït fins a Lleida per aprofitar la gratuïtat i "fer turisme a Barcelona", carregant provisions per si s’atascaven.
El servei local segueix erràtic. L’R13 de Vinaixa ha arribat amb 10 minuts tardans, però ha sortit puntual. La RL3 cap a Cervera, la més problemàtica, ha deixat els usuaris plantats: el tren de les 8.03 no ha aparegut fins a les 8.50. Daniel temia perdre una cita al SEPE de Tàrrega, i Sofia Fernández ha criticat els 40 minuts de retard del servei de les 6.51.
Mentre la RL4 complementa Cervera-Manresa amb autobusos i l’R13 fa el mateix més enllà de Vinaixa, la línia Lleida-la Pobla de Segur (FGC) roman estable. Els viatgers demanen transparència i solucions urgents per recuperar la confiança en un sistema al límit