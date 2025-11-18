El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica projecta un creixement dels Jutjats de Cervera amb la futura incorporació d’una tercera unitat judicial. Preveient aquesta ampliació, el conseller Ramon Espadaler ha anunciat que el 2025 s’iniciaran les obres interiors necessàries per adaptar l’edifici a aquest nou jutjat.
Paral·lelament, ja està en marxa una reforma integral de la façana i de l’envoltant de l’edifici, una actuació valorada en 1,1 milions d’euros i vinculada al Programa PIREP amb cofinançament europeu. Els treballs inclouen la millora del comportament tèrmic, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, nous sistemes de climatització i renovació d’aire, així com l’actualització dels equips de videovigilància, protecció contra incendis i megafonia. Tant aquesta reforma exterior com l’adequació interior haurien de finalitzar durant el primer trimestre del 2026.
L’ampliació funcional prevista contempla la creació d’un espai específic per a la Fiscalia, l’ampliació del Servei Comú de Tramitació i la renovació dels banys de la primera planta, amb un pressupost de 48.391,20 euros. Aquestes intervencions se sumen a les realitzades el 2023 per adequar l’Oficina Judicial, amb una inversió de 48.245,07 euros.
En l’àmbit organitzatiu, Justícia preveu que abans de final d’any entri en funcionament la segona plaça de la Secció de Violència sobre la Dona de Lleida, donant cobertura també a Cervera i Balaguer. A més, el departament ha sol·licitat al Ministeri de Justícia la creació d’una nova plaça judicial de civil i instrucció, arran de l’elevada càrrega de treball del Tribunal d’Instància de Cervera.