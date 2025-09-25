Lleida accelera el pols de l’habitatge: 752 nous pisos en marxa i un salt en l’oferta assequible

Lleida es troba en plena ebullició urbanística amb 752 nous habitatges projectats, dels quals 159 seran d’accés assequible. D’aquest total, 609 pisos ja estan en construcció —148 de preu assequible—, segons ha anunciat aquest dijous l’alcalde Fèlix Larrosa, que atribueix aquest creixement a la col·laboració “público-privada” entre empreses i institucions.
Larrosa ha fet aquestes declaracions durant la visita a la nova promoció de 121 pisos de lloguer social al barri dels Mangraners, una iniciativa que ja ha rebut més de 200 sol·licituds. Acompanyat de la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, i de la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, l’alcalde ha destacat que “se’ns demanava la construcció d’uns 400 habitatges assequibles i ja anem pels 3.300; és un salt d’unes dimensions extraordinàries”.
Els 121 pisos de Mangraners es distribueixen en quatre blocs als carrers Vendrell i Albi. L’edifici visitat, amb 42 habitatges, ja té els llogaters adjudicats, i la resta estaran ocupats abans del març. Promoguts per Soluciones Viviendas Magraners 88, aquests pisos tindran un lloguer d’entre 415 i 504 euros (aparcament en superfície inclòs) i 35 s’han reservat per a menors de 35 anys.
La consellera Paneque ha recordat que a escala catalana es preveu sumar més de 3.000 nous habitatges fins al juny del 2026, dins l’estratègia per pal·liar el dèficit de 150.000 pisos. També ha anunciat que els 670 solars de la reserva pública es licitaran en lots en els pròxims mesos per a promotors i constructores, i que abans d’acabar l’any hi haurà una nova convocatòria per als terrenys que no es van inscriure inicialment.
La ministra Rodríguez, per la seva banda, ha posat l’exemple de Mangraners com a model de solució a la crisi habitacional: “La sortida passa per crear un parc públic d’habitatges per a tothom”, ha dit, insistint en la cooperació entre administracions per ser més eficients. També ha destacat que les licitacions d’obra pública han arribat als 993 milions d’euros anuals, un 61,1% més que l’any anterior, i ha defensat la intenció del govern espanyol de triplicar la inversió per seguir impulsant l’habitatge assequible.