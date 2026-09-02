Lleida, al centre de l’estiu més càlid de la història a Catalunya: rècord de dies per sobre dels 40 graus

Les Terres de Lleida han estat un dels grans epicentres de la calor excepcional que ha marcat l’estiu del 2026 a Catalunya. El territori ha viscut un nombre inèdit de jornades amb temperatures extremes i ha concentrat alguns dels registres més elevats del país, en un estiu que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) considera el més càlid des que hi ha dades.
Entre juny i agost, les estacions del Meteocat han registrat vint dies amb temperatures superiors als 40 graus arreu de Catalunya, quatre més que el rècord anterior, establert l’any passat i el 2001. Bona part d’aquest comportament excepcional s’ha fet especialment evident a les comarques de Ponent, on municipis de la plana de Lleida han acumulat un nombre extraordinari de jornades de calor extrema.
Lleida encapçala el rànquing català amb 15 dies per sobre dels 40 graus, una xifra mai assolida anteriorment a la capital del Segrià. El rècord anterior era de vuit jornades en un mateix estiu, registrat l’any 2022. Aquest 2026, per tant, pràcticament s’ha duplicat aquesta marca.
La calor extrema també ha estat persistent en altres punts de les Terres de Lleida. Alcarràs ha superat els 40 graus durant 14 dies, mentre que Torres de Segre, Seròs i Vilanova de Segrià, entre altres municipis de l’oest del país, han arribat als deu dies amb temperatures per damunt d’aquest llindar. Sant Romà d’Abella també ha assolit aquesta xifra, evidenciant que l’episodi de calor no s’ha limitat a la plana, sinó que ha afectat àmplies zones del territori lleidatà.
Una calor extrema i persistent a Ponent
Les dades permeten dimensionar la magnitud de l’estiu viscut a les comarques lleidatanes. La calor no només ha estat intensa, sinó també molt persistent. El llindar dels 35 graus, habitualment associat a episodis de calor molt elevada, s’ha superat de manera generalitzada durant bona part de l’estiu.
A Catalunya, el 88% de les estacions meteorològiques han registrat algun valor superior als 35 graus, el percentatge més elevat de tota la sèrie històrica. En total, aquest llindar s’ha superat durant 76 dels 92 dies de l’estiu, deixant enrere els anteriors màxims, situats en 71 dies durant els estius del 2003 i del 2022.
A les Terres de Lleida, aquest comportament s’ha traduït en setmanes senceres amb temperatures molt elevades i en nombroses jornades en què el mercuri s’ha situat per sobre dels 35 i els 40 graus.
El territori ha estat, a més, protagonista de diversos rècords. El 8 de juliol, en plena onada de calor, es van assolir alguns dels valors més extrems de l’estiu. Tot i que el màxim absolut de Catalunya es va registrar a Vinebre, amb 44,1 graus, diversos punts de Ponent van quedar molt a prop dels valors més elevats.
El Poal va arribar als 42,1 graus, mentre que altres punts de l’interior van registrar temperatures igualment extraordinàries. En conjunt, vint estacions catalanes amb més de vint anys de dades van batre enguany el seu rècord històric de temperatura màxima.
Lleida, davant d’un estiu sense precedents
Per a la capital del Segrià, les dades són especialment significatives. Els 15 dies per sobre dels 40 graus registrats aquest estiu converteixen el 2026 en l’any amb més jornades de calor extrema de tota la sèrie disponible.
El rècord anterior, de vuit dies en un mateix estiu, ja havia estat assolit el 2022. En només quatre anys, aquesta marca s’ha vist àmpliament superada, un indicador de fins a quin punt la calor extrema s’ha intensificat i s’ha fet més freqüent.
Aquesta situació també s’ha reproduït en nombrosos municipis del Segrià, el Pla d’Urgell, les Garrigues, la Noguera i altres comarques de Ponent. Alcarràs, amb 14 dies per sobre dels 40 graus, és un dels exemples més destacats, però el nombre de municipis que han patit jornades extremes també ha estat molt elevat.
De fet, el 41% de les estacions meteorològiques del Meteocat han superat en algun moment els 40 graus. Només els estius del 2019 i del 2023 havien aconseguit que una proporció similar de punts d’observació assolís aquest llindar.
Deu anys seguits amb temperatures de més de 40 graus
L’estiu del 2026 arriba després d’una dècada en què Catalunya ha registrat temperatures superiors als 40 graus cada any durant els mesos d’estiu.
Les Terres de Lleida han tingut un paper destacat en aquesta tendència, especialment per la seva situació a l’interior i per la freqüència amb què la calor extrema afecta la plana durant els episodis càlids.
Segons el Meteocat, l’anomalia tèrmica de l’estiu ha superat els 3 graus respecte de la mitjana del període 1991-2020 en gairebé tot Catalunya. En alguns sectors del Pirineu Occidental, la plana de Vic i altres punts de l’interior, la diferència ha arribat a superar els 4 graus.
Aquesta anomalia també explica que el 2026 no es pugui considerar simplement un estiu amb alguns episodis puntuals de calor. El comportament ha estat molt més generalitzat i persistent.
Els experts del Meteocat assenyalen que les temperatures màximes diürnes són les que més han contribuït al caràcter excepcional de l’estiu, tot i que les mínimes nocturnes també s’han mantingut molt elevades.
Les nits també han estat especialment caloroses
La calor a les Terres de Lleida no s’ha limitat a les hores centrals del dia. Les nits han estat també molt càlides, dificultant la recuperació tèrmica després de jornades amb temperatures extremes.
Tot i que els rècords més espectaculars de nits tòrrides s’han registrat especialment a Barcelona i al litoral, la persistència de les temperatures elevades ha afectat també l’interior del país.
Catalunya acumula ja vint estius consecutius amb registres de nits tòrrides, és a dir, nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus. Aquest 2026, aproximadament una de cada cinc estacions del Meteocat n’ha registrat alguna.
Un estiu que també deixa poca pluja a Ponent
La calor excepcional ha anat acompanyada d’un estiu sec o molt sec a bona part de Catalunya. Les Terres de Lleida no han estat alienes a aquesta situació, amb un balanç pluviomètric marcat per la manca de precipitacions en bona part del període estival.
L’excepció principal s’ha situat al Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l’agost han fet que alguns punts superessin àmpliament la mitjana climàtica.
En canvi, a Ponent, la combinació de temperatures extraordinàriament elevades i precipitacions escasses ha reforçat encara més la sensació d’un estiu excepcional.
El 2026 deixa així una fotografia especialment contundent a les comarques lleidatanes: més jornades de calor extrema, més temperatures per sobre dels 35 graus i un rècord absolut de dies per sobre dels 40 graus a Lleida.
Les dades del Meteocat confirmen que no ha estat només un estiu de calor intensa, sinó un període excepcional per la seva persistència i extensió territorial. I les Terres de Lleida, amb Lleida i Alcarràs al capdavant, han estat un dels territoris on aquest canvi s’ha fet més evident.